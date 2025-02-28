The show must go on: істерична гостинність Трампа

Попри те, що президент США Дональд Трамп особисто вийшов зустрічати Володимира Зеленського на поріг Білого дому, далі, на прес-конференції перед переговорами, на президента України очікував "холодний душ". УНІАН спостерігав, як зірвалася "угода століття".

Візит президента України Володимира Зеленського в США, який напередодні багато українських експертів називали чи не історичним (з огляду на те, що його зустріч з президентом США Дональдом Трампом відбувається раніше, ніж зустріч Трампа з Путіним, а також зважаючи, що після переговорів мала бути підписана так звана угода про надра в обмін на гарантії безпеки), закінчився нічим. Хоча починалось все доволі пристойно.

На початку зустрічі Трамп заявив, що "ми досягнемо угоди й Україна більше не повернеться до бойових дій". Також він завірив, що США не залишать українську армію без зброї: "Ми надамо Україні зброю. Маю надію, багато відправляти не доведеться". Однак нагадав, що у будь-якому разі, Києву "доведеться шукати компроміси" з Москвою.

"Це могло перетворитись у Третю Світову. Все йшло в неправильному напрямку… Маю надію, що мене запам’ятають як миротворця, - зазначив Трамп. – Я роблю це, щоб врятувати життя – це важливіше за все".

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З прес-конференції можна було зробити висновок, що головне бачення завершення війни в Україні з боку президента США, окрім, звісно, його особистого бажання увійти в історію в якості миротворця, полягає в тому, що як тільки сторони "підуть на угоду", то все завершиться, і "Росія не захоче повертатись". Тож не дивно, що президент України Володимир Зеленський спробував нагадати, що між Києвом і Москвою за останні одинадцять років вже були різні "угоди", зокрема про припинення вогню. Проте щоразу домовленості Росія порушувала.

"Нам потрібне не просто припинення вогню. Ми вже так робили. Але Путін порушував домовленості двадцять п’ять разів… Можливо, Путін розповсюдив інформацію, що він нас вже зруйнував, однак він лише втратив 700 тисяч солдатів", - зазначив Зеленський.

Далі на прес-конференції з Білого дому, як кажуть, щось пішло не так. В діалог президентів втрутився американський віце-президент Джей Ді Венс, зазначивши, що в України недостатньо людей, чоловіків для продовження війни. Зеленський відповів: "Приїздіть і подивіться самі"…

Слово за слово, і вже Дональд Трамп перейшов в атаку: "Ви повинні бути вдячні. У вас немає карт на руках, у вас закінчуються військові… Ви не можете нам казати: "Я хочу те, я хочу се"". На що Зеленський відповів, що приїхав у США "не у карти грати"...

Після агресивного фарсу, влаштованого президентом та віце-президентом США, не сталось ні підписання так званої угоди про надра, ні спільної заяви Зеленського та Трампа.

Перший, за даними Reuter, достроково залишив Білий дім. А другий опублікував у своїй соцмережі Truth Social такий допис: "Сьогодні у нас була дуже значуща зустріч у Білому домі. Ми дізналися багато чого, чого ніколи не зрозуміти без розмови під таким вогнем і тиском. Дивно, що виходить через емоції. І я прийшов до висновку, що президент Зеленський не готовий до миру, якщо Америка буде залучена в ньому, бо він відчуває, що наша участь дає йому велику перевагу. Мені не потрібна перевага, я хочу миру. Він виявив неповагу до Сполучених Штатів Америки у їхньому заповітному Овальному кабінеті. Він може повернутися, коли буде готовий до миру".

Такі неординарні події викликали неабияке обговорення, але думки розділились як за океаном, так і в Україні.

"Білому домі заявили, що "українці благали перезапустити переговори", але Рубіо та Уолтц повідомили їм, що Зеленський повинен залишити територію Білого дому та повернутися, коли буде готовий до миру", - повідомила кореспондент Fox Джекі Хайнріх.

"Сьогодні в Овальному кабінеті зустрілися герой та боягуз. А коли зустріч закінчиться, герой повернеться додому, до України", - написав в одній з соцмереж сенатор від Каліфорнії Адам Шіфф.

А колишній радник Трампа Джон Болтон взагалі підкреслив, що "Трамп та Венс оголосили, що вони в російсько-українській війні на боці Росії".

Українці традиційно поділились на тих, хто вже готує помиральні ями, та тих, хто має надію на позитивне розв’язання ситуації (ця група має ще кілька різноманітних підгруп, але загальна суть така). Врешті, Фортуна любить сміливих, а колишні недоліки в сучасному світі можуть стати перевагами.

Голова напряму "Регіональна безпека та дослідження конфліктів" Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва зазначила, що часто критикувала стиль Зеленського у спілкуванні з іншими лідерами за його емоційність, однак "зараз я цілком його підтримую". На її думку, президент України тримався гідно.

"В сьогоднішньому шоу, яке потрібно було Трампу, Зеленський був не лише собою, а кожним з нас: коли твоя головна "карта" - твоє право мати свою країну, твоя гідність і сміливість її захищати", - вважає вона.

"Трамп знову починає розігрувати карту "недостатньої поваги" та посилює тиск через нібито "недостатнє бажання миру" з нашої сторони, - констатує експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв. - Виносячи за дужки всі умовності та додаткові емоційні аспекти, можна зробити кілька висновків. По-перше, Трамп все ж хоче отримати назад гроші за підтримку - або від нас, або від Європи. І Трамп хоче почати заробляти на росіянах. Тобто прибуток, прибуток і ще раз прибуток. По-друге, Трамп даватиме зброю тільки до перемовин, бо далі вже не важливо. По-третє, він не тільки не вірить в перемогу України, але і не вірить в нашу версію перегорів та в цілому нашу версію реальності. І останнє – зараз ми побачимо дуже багато негативу від Трампа та його оточення. Що цілком очікувано, але таке вже було".

Футуролог, доктор економічних наук Андрій Длігач в коментарі УНІАН додає, що "це була не зустріч, а підготовлена провокація": "Україна має велику підтримку від ЄС, Великої Британії та інших країн. І США не зупинять підтримку, хоча емоційна реакція буде негативною".

На його думку, тимчасово можуть бути ухвалені рішення і щодо відключення "Старлінків", і щодо зупинки постачання зброї.

"Але стратегічно президент Зеленський показав, що не можна поводитися з Україною як з колонією", - підкреслив він.

Як розповів УНІАН директор Центру досліджень національної стійкості Олег Бєлоколос, українцям, які були вражені "переговорами" в Білому домі, варто усвідомити, що дипломатія 19-го та 20-го століття, коли "якісь джентльмени похилого віку під бренді та сигари вирішували долі світу за зачиненими дверима, відійшла у минуле". Тепер це дипломатія "у прямому ефірі".

"Відбулася суперечка, гостра розмова, в якій кожна зі сторін відстоювала свою точку зору. Люди, які планують в майбутньому займатись міжнародною політикою, могли побачити, як це тепер відбуватиметься", - сказав він і додав, що було б цікаво побачити аналогічне відверте спілкування у прямому ефірі між Трампом та Путіним.

За його словами, зараз на перший план виходить хайп, однак потрібно дивитись не на скандальні моменти, а на те, чим усе це завершиться.

"Нам важлива американська допомога. Нам важливо, щоб колись історики писали про цю прес-конференцію з України, а не з еміграції. Нам важливо, щоб тривали санкції, днями продовжені США проти Росії… Тобто, потрібно дивитись не на шоу, а на результат", - переконаний Олег Бєлоколос.

І ще один момент, який, за його словами, варто брати до уваги – той факт, що багато американців, у тому чисті з Республіканської партії, за Україну. Тобто, деталі спілкування, стурбованість України, яку президент Володимир Зеленський доніс до Трампа, розійдуться по усіх американських ЗМІ. І вже завтра з цього приводу буде купа коментарів.

"Світ знову звернув увагу на Україну. На війну в Україні", - підкреслив він.

Це дійсно так, зважаючи, як світ відреагував на спілкування Зеленського з Трампом та Венсом в Овальному кабінеті, висловлюючи повагу якраз президенту України, який не змовчав і не дозволив зробити із себе "хлопчика для биття". Та головна думка – на США розраховувати більше не варто, Україні потрібно допомагати далі, ЄС залишається один і має самостійно розв’язувати проблеми.

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Загалом складається враження, що один з найбільших геополітичних гравців у світі вже три роки чекав, коли Україна нарешті перестане пручатися і бути незадоволеною тим, як США з Росією можуть все за нас і про нас вирішити. А особисто президент Сполучених Штатів Дональд Трамп припускається тієї самої помилки, якої свого часу припустився і Володимир Зеленський. Президент України на початку своєї каденції теж був впевнений в успіху дипломатії з Володимиром Путіним. Але розчарування настало дуже швидко.