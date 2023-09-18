За словами західного дипломата в Бангі, угруповання "протягнуло свої щупальця" до уряду ЦАР і найбільш прибуткових частин її економіки.

450 найманців ПВК "Вагнер" покинули ЦАР після заколоту Євгена Пригожина. Вони ніким не замінили, повідомили західні чиновники на умовах анонімності.

Багато в чому присутність "Вагнера" тут, здається, не змінилася. В останні дні найманці в камуфляжі, масках і банданах були помічені в місті, коли вони купували продукти, їли на фуд-корті в новітньому торговому центрі в Бангі і торгувалися за рюкзаки на ринку, повідомляє The Washington Post.

У п'ятницю на заході сонця десятки людей зібралися в придорожньому барі і пили пиво під звуки конголезької музики. Деякі відвідувачі пили пиво "Африка ті Л'ор" від першої промислової компанії. Вона, за повідомленнями місцевих ЗМІ, зареєстрована на Сіті, місцевого лідера "Вагнера". За словами бармена, це пиво продається в пластикових пляшках об'ємом 1 літр. Воно дешеве і досить міцне, щоб людина заснула після однієї пляшки. Цього року та ж компанія почала випуск горілки Wa Na Wa, яка продається в пластикових упаковках. Поява нових брендів викликало в Бангі алкогольну війну, розгорнулася пропаганда проти французького лікеро-горілчаного гіганта Castel.

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За словами західного дипломата в Бангі, угруповання "протягнуло свої щупальця" до уряду ЦАР і найбільш прибутковим частинам її економіки. "Вагнер" управляє власною частиною аеропорту і шахтою, де видобувається золото на суму понад 1 млрд дол. Розслідувальна група "All Eyes on Wagner" виявила, що афілійована з ПВК компанія, отримала урядові контракти на вирубку понад 1812 кв.км лісу. Вагнер також створив потужну пропагандистську машину, яка включає радіостанцію, яка транслює проросійські матеріали місцевою мовою санго.

Смерть Євгена Пригожина тут зустріли майже повним мовчанням. Не було ані панахид, ані офіційних заяв уряду. Навіть пропагандистська машина, що підтримує "Вагнера", в основному уникає теми кінця Пригожина.

Діяльність РФ в Африці - деталі

Російська Федерація створила нову військову приватну компанію. Нею, ймовірно, буде займатися під керівництвом Міноборони РФ генерал Сергій Суровікін, якого нещодавно помітили в Алжирі. Як повідомляє Центр нацспротиву, Міноборони РФ відправляє своїх представників В Білорусь і африканські країни - Алжир, малі і Судан.

ПВК "Вагнера" стикається з проблемами на африканському театрі бойових дій через триваючу напруженість з Міноборони РФ, пишуть аналітики Американського Інституту вивчення війни (ISW) в новому звіті.

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