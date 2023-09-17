Туди хочуть заманити якнайбільше "вагнерівців".

Російська Федерація створила нову військову приватну компанію. Нею, ймовірно, займатиметься під керівництвом Міноборони РФ генерал Сергій Суровікін, якого нещодавно помітили в Алжирі.

Як повідомляє Центр нацспротиву, Міноборони РФ відправляє своїх представників до Білорусі та африканських країн - Алжиру, Малі та Судану.

Росіяни планують переконати якнайбільше "вагнерівців" підписати контракт із РФ через нову приватну військову компанію.

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"Таким чином, за підготовлений людський ресурс триває конкуренція між "ГардСервісом" білоруського диктатора Олександра Лукашенка та новою російською ПВК під керівництвом міноборони РФ", – додали у ЦНС.

"Вагнерівці" та Суровікін - останні новини

Раніше ЦНС повідомляв, що "Вагнерівці", які відмовились від контракту з Міноборони РФ, підуть у ПВК в Білорусі - "ГардСервісу". Основне завдання цієї ПВК залучення для протидії опозиції у випадку несприятливого політичного сценарію для Олександра Лукашенка

При цьому 15 вересня з'явились знімки російського генерала Сергія Суровікіна в Алжирі. У РФ заявляли, що його призначили головою координаційного комітету "СНД" з питань противо-повітряної оборони.

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