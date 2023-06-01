Жінка кричала образи та звинувачувала біженок у занятті проституцією.

У Німеччині неадекватна росіянка накинулася на українських біженок у громадському транспорті.

Відео інциденту з'явилося у мережі. На кадрах нахабна росіянка обурюється, що українські біженки доглядають за собою та ще й отримують соціальні виплати.

За її версією, українки тікають у Німеччину не від російських бомбардувань, а для заняття проституцією. Втім, сама росіянка розставляла в автобусі ноги та пропонувала зняти на відео свої геніталії. Причиною гніву стала патріотична футболка українки.

Росіянка: Ти скандал провокуєш. Ти вдягнула футболку. Тобі не соромно таку футболку вдягати?

Українка: Футболку "Доброго вечора, ми з України"?

Росіянка: Та! Викинь її на смітник, дур*по. Ми знаємо, що ти з України. Губи свої, як повії, намагазала. Все вам дали...

У відповідь на це українка попросила викликати поліцію, бо її ображають. Почувши це неадекватна росіянка втекла з транспорту зі словами "Мене теж ображають. Повія".

Неадекватні росіянки за кордоном - останні новини

Раніше подібний інцидент стався у Бад-Вісзее (Німеччина). Там агресивна росіянка на дитячому майданчику накинулася на українців. Жінка без причини лаяла дворічного хлопчика та його маму, супроводжуючи свою істерику погрозами і звинуваченнями.

Агресивна особа заявила, що диктатор Путін "все робить правильно" і скоро Росія простягнеться "від Москви до Мюнхена".На цьому агресія росіянки не закінчувалася. Жінка ввійшла в кураж та видала, що "українців потрібно знищувати як євреїв".

Потім у Швеці росіянка недалеко від посольства РФ в Стокгольмі накинулася з образами на громадянку України. Жінка через свої дії залишилася без роботи в приватній школі.

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