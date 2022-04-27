Жінка всіляко ображала дівчину, а українців назвала фашистами.

Росіянка недалеко від посольства РФ в Стокгольмі накинулася з образами на громадянку України. Жінка через свої дії залишилася без роботи в приватній школі.

Про це повідомила адміністрація школи.

Про інцидент стало відомо 24 квітня, коли Відео зі скандалісткою розлетілося мережею. Відзначається, що недалеко від посольства Російської Федерації в Стокгольмі літня росіянка розкидала українську символіку.

У зв'язку з цим Українка зробив їй зауваження, що спричинило образи з боку Росіянки. Жінка хвалилася дорогими речами, вказуючи на недорогий і простий наряд дівчини з України. Крім того, росіянка назвала українців фашистами, а українок підлогомийками та повіями.

Пізніше з'ясувалося, що скандальною росіянкою виявилася 70-річна Євгенія Карлсон, а її дівоче прізвище – Денисова. Жінка родом з Санкт-Петербурга, але давно жила у Швеції та працювала в приватній школі Lernia.

26 квітня адміністрація школи, де працювала скандалістка, повідомила про її звільнення.

"Нам стало відомо про відео, на якому співробітниця Lernia словесно нападає на іншу людину. Хочемо уточнити, що загрозливо виражається людина зараз не знаходиться на службі й не повернеться на роботу в Lernia. Ми рішуче дистанціюємося від тієї образливої думки, яку висловлює на відео ця людина", – йдеться в повідомленні.

Як писав УНІАН, у неділю, 3 квітня, в німецькому Берліні та грецьких Афінах відбулися автопробіги з російським триколором.

Інциденти мали місце наступного дня після того, як в мережі з'явилися факти підтвердження вбивств мирного населення в Бучі на Київщині.

Вас також можуть зацікавити новини: