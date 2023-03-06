Суд у Мінську заочно засудив екс-кандидата у президенти Білорусі, опозиціонерку Світлану Тихановську. Їй дали 15 років за ґратами.
Суд визнав Тихановську винною у "змові, вчиненій з метою захоплення державної влади неконституційним шляхом", повідомляє Белта.
Крім того, лідерку опозицію звинуватили у "створенні екстремістського формування та керівництві ним, публічних закликах до захоплення влади та діях, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці Білорусі", а також у державній зраді.
У змові визнали винними також інших членів координаційної ради - Марію Мороз, Ольгу Ковалькову та Сергія Дилєвського. Водночас білоруський режим засудив колишнього дипломата та опозиціонера Павла Латушка - йому заочно дали 18 років суворого режиму у виправній колонії.
Білоруська опозиція - що відомо
Як відомо, Світлана Тихановська - в минулому домогосподарка і дружина політичного блогера Сергія Тихановського. Наразі її чоловік перебуває у в'язниці в Білорусі, а Тихановська представляє демократичне крило білоруської політики
Під час протестів в Білорусі у 2020 році у зв'язку з фальсифікацією президентських виборів Тихановська втекла до Литви.
У жовтні минулого року правоохоронці Білорусі відкрили справу проти опозиційних лідерів. Серед них опинилася і Світлана Тихановська.