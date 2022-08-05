Білоруський опозиціонер Валерій Цепкало заявив, що у нього і колег немає довіри до штабу Світлани Тихановської.
Про це йдеться в пості в Telegram білоруса.
Цепкало звинуватив штаб на чолі з Тихановською і Латушком в непрозорих рішеннях.
"Ініціативи, які ми придумали, так і не були підтримані, звернення в різні уряди з приводу ефективності використання витрачених коштів також не були підтримані - ні Латушком, ні Тихановською", - висловився він.
Найближчих радників Тихановської Цепкало звинуватив у "провертанні якихось мільйонних коштів".
"Немає довіри до тих рішень, які будуть прийматися", - заявив Цепкало, пояснюючи, що ні він, ні його дружина не будуть присутні на конференції демократичних сил у Вільнюсі.
"Він нам не батька, а вона нам не мамка", — додав політик у своєму пості.
Доля опозиції Білорусі
Світлана Тихановська - в минулому домогосподарка і дружина політичного блогера Сергія Тихановського.
Під час протестів в країні в 2020 році у зв'язку з фальсифікацією президентських виборів втекла до Литви - через великі ризики бути схопленою силовиками Лукашенка.
Наразі саме Тихановська представляє демократичне крило білоруської політики. Її чоловік ув'язнений режимом на батьківщині.