Цепкало звинуватив штаб на чолі з Тихановською і Латушком в непрозорих рішеннях.

Білоруський опозиціонер Валерій Цепкало заявив, що у нього і колег немає довіри до штабу Світлани Тихановської.

Про це йдеться в пості в Telegram білоруса.

Цепкало звинуватив штаб на чолі з Тихановською і Латушком в непрозорих рішеннях.

"Ініціативи, які ми придумали, так і не були підтримані, звернення в різні уряди з приводу ефективності використання витрачених коштів також не були підтримані - ні Латушком, ні Тихановською", - висловився він.

Найближчих радників Тихановської Цепкало звинуватив у "провертанні якихось мільйонних коштів".

"Немає довіри до тих рішень, які будуть прийматися", - заявив Цепкало, пояснюючи, що ні він, ні його дружина не будуть присутні на конференції демократичних сил у Вільнюсі.

"Він нам не батька, а вона нам не мамка", — додав політик у своєму пості.

Доля опозиції Білорусі

Світлана Тихановська - в минулому домогосподарка і дружина політичного блогера Сергія Тихановського.

Під час протестів в країні в 2020 році у зв'язку з фальсифікацією президентських виборів втекла до Литви - через великі ризики бути схопленою силовиками Лукашенка.

Наразі саме Тихановська представляє демократичне крило білоруської політики. Її чоловік ув'язнений режимом на батьківщині.

Вас також можуть зацікавити новини: