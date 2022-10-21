Представник лідера білоруської опозиції назвав справу обурливою.

Правоохоронці Білорусі відкрили справу проти опозиційних лідерів. У списку опинилася і Світлана Тихановская.

Про це пише Politiko.

У Білорусі порушено кримінальну справу проти високопоставлених діячів опозиції, в тому числі Світлани Тихановської

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Слідчий комітет Білорусі, звинуватив Тихановську та інших опозиціонерів в участі в масових заворушеннях, розпалюванні соціальної ворожнечі, змові з метою захоплення влади і створенні екстремістських організацій.

Представник Тихановської заявив, що судовий позов "обурливий".

"Спочатку посадили її чоловіка, потім змусили покинути країну. Тепер їй інкримінують абсолютно безглузді злочини", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що в грудні 2021 року суд в Білорусі засудив чоловіка Тихановської Сергія до 18 років позбавлення волі за розпалювання ненависті і громадські заворушення. Відеоблогера заарештували в травні 2020 року, коли він готувався балотуватися в президенти від Лукашенка, після чого на виборах брала участь Світлана.

"Це, безумовно, особиста помста, але це також визнання її сили. Режим і особисто Лукашенко бояться, що ця жінка повернеться і надере їм дупу", - заявила прес-секретар Тихановської.

Опозиція Білорусі

Світлана Тихановська - в минулому домогосподарка і дружина політичного блогера Сергія Тихановського.

Під час протестів в країні в 2020 році у зв'язку з фальсифікацією президентських виборів втекла до Литви - через великі ризики бути схопленою силовиками Лукашенка.

Зараз саме Тихановська представляє демократичне крило білоруської політики. Її чоловік поміщений у в'язницю на батьківщині.

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