У зв'язку з трагедією влада до 15 лютого заблокувала неперевірені акаунти користувачів соцмережі.

У Палермо, Сицилія (Італія) загинула 10-річна дівчинка, беручи участь в TikTok-челленджі.

Про це повідомляє Reuters.

Юна італійка вирішила взяти участь в челленджі на витривалість. Необхідно було накинути ремінь навколо шиї і затримати дихання під час запису відео. Дівчинку виявила у ванній кімнаті її п'ятирічна сестра, поруч з нею лежав телефон. У підсумку юна користувачка соцмережі померла в лікарні.

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TikTok заявив, що компанії не вдалося знайти будь-який контент, який міг би спонукати дівчинку брати участь у цьому челленджі. Проте соцмережа висловила готовність допомагати владі в розслідуванні можливого підбурювання до самогубства.

"Безпека спільноти TikTok - наш абсолютний пріоритет, у зв'язку з цим ми не дозволяємо будь-який контент, який заохочує або просуває небезпечну поведінку», - підкреслив представник TikTok.

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Автор: УНІАН