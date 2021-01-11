Дівчина намагалася чинити опір затриманню правоохоронцями і кинула в патрульну пляшку пива.

У Дніпрі вранці в неділю, 10 січня, поліцейські зупинили п'яну дівчину за кермом. Вона намагалася чинити опір затриманню правоохоронцями і кинула в патрульну пляшку пива.

Про це повідомили в Telegram-каналі "Х**вий Дніпро", розмістивши відео бешкету дівчини.

У коментарях під публікацією написали, що водій разом з пасажиром знімали все для соціальної мережі TikTok.

Після інциденту дівчину помістили в СІЗО.

Користувачі мережі бурхливо відреагували на неадекватну поведінку дівчини за кермом.

"І що ж ви зробите з такою, відпустите? Тоді ми всі будемо у вас пляшками з вікна жбурляти", "Така істота не повинна давати потомство!!!",- писали користувачі.

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Автор: Денис Прядко