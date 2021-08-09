Олександр Лукашенко запевнив, що союз Мінська та Москви можливий на рівних умовах.

Білорусь не була проти союзу з Російською Федерацією на рівних умовах. Мови про входження до складу РФ не йде.

Про це заявив Олександр Лукашенко під час зустрічі з журналістами, представниками громадськості, експертної та медійної спільноти, передає Белта.

Він вказав, що Москва завжди тримала Мінськ на відстані, але у Росії більше немає вибору, тому що крім Білорусі нікого не залишилося. При цьому політик вказав, що союз країн повинен бути на рівних умовах, в тому числі й у газовому питанні.

"Натяки від окремих осіб йдуть, щоб зруйнувати цю інтеграцію, щоб нас відштовхнути від Росії з натяком на те, що інтеграцію вони розуміють як входження Білорусі до складу Росії. Ви для нас - рідні люди, я завжди проводив цю політику. При цьому ми суверенні та незалежні держави, наші люди дуже цінують те, що через багато століть ми стали суверенними та незалежними. І коли я чую ці натяки, що Білорусь увійде до складу Росії, я думаю, а чи потрібен Росії ще один головний біль? Ні, і президент Росії так це і розуміє", - заявив Лукашенко.

Читайте такожЛукашенко звинуватив Зеленського в підготовці бойовиків і перекиданні зброї до БілорусіПри цьому він вказав, що для розвитку інтеграції "не треба когось включати до складу".

"Говорячи про інтеграцію, ми повинні чітко розуміти - будь-яка інтеграція можлива, але без втрати державності та суверенітету. У нас було близько 30 дорожніх карт. З Володимиром Путіним відразу прибрали ту, яка мала політичний підтекст. Це була пропозиція Володимира Володимировича. Він сказав: "Слухайте, якщо ми весь час на неї натикаємося, якщо ми не можемо вирішити - давайте її відкладемо або взагалі викинемо". Я його підтримав. Сказав, Ми нічого не втратимо, тому що у нас не національні, а спільні відомчі органи", - підкреслив Лукашенко.

Також він додав, що в Білорусі ніхто не проти союзу з РФ, крім окремих осіб.

Як раніше повідомляв УНІАН, глава білоруського режиму Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь офіційно визнає Крим частиною РФ, коли "останній російський олігарх" почне постачати туди продукцію.

Автор: Анастасія Горбачова