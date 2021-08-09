Білорусь офіційно визнає Крим частиною РФ, коли "останній російський олігарх" почне постачати туди продукцію, заявив глава білоруського режиму Олександр Лукашенко.
Як повідомляє російське агентство "ТАСС", таку заяву Лукашенко зробив сьогодні в ході великої прес-конференції.
"Коли Білорусь Крим визнає? Я відповідаю публічно: коли останній олігарх в Росії визнає Крим і почне поставляти туди продукти. За мною справа не заіржавіє", - сказав він, розмірковуючи на тему інтеграції РБ з Росією.
За його словами, він піде на цей крок, хоч його і "багато що стримує".
"Пам'ятаєте про Будапештську декларацію? Ми її підписували - Назарбаєв, Єльцин, Лукашенко, Клінтон, по-моєму, Тоні Блер, здається, від Великої Британії був, хтось ще. Ми підписали, почитайте її. Мій підпис там стоїть, але я і через це переступлю... Україна, бачите, що коїть? У мене руки розв'язані. І Крим [визнаю], і все інше"- висловився Лукашенко.
Нагадаємо, 1 червня Лукашенко у відповідь на введені Україною обмеження пригрозив пустити з Білорусі літаки в окупований Росією Крим.
За його словами, можливість відкриття відповідних авіарейсів вже опрацьовується.
Україна закрила небо для Білорусі
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Після примусової посадки літака і затримання в аеропорту Мінська журналіста Романа Протасевича Україна 26 травня закрила авіасполучення з Білоруссю.
Обмеження на польоти в білоруському повітряному просторі також ввели в Євросоюзі.