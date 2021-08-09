За словами глави білоруського режиму, тепер у нього "розв'язані руки" в питанні Криму.

Білорусь офіційно визнає Крим частиною РФ, коли "останній російський олігарх" почне постачати туди продукцію, заявив глава білоруського режиму Олександр Лукашенко.

Як повідомляє російське агентство "ТАСС", таку заяву Лукашенко зробив сьогодні в ході великої прес-конференції.

"Коли Білорусь Крим визнає? Я відповідаю публічно: коли останній олігарх в Росії визнає Крим і почне поставляти туди продукти. За мною справа не заіржавіє", - сказав він, розмірковуючи на тему інтеграції РБ з Росією.

За його словами, він піде на цей крок, хоч його і "багато що стримує".

"Пам'ятаєте про Будапештську декларацію? Ми її підписували - Назарбаєв, Єльцин, Лукашенко, Клінтон, по-моєму, Тоні Блер, здається, від Великої Британії був, хтось ще. Ми підписали, почитайте її. Мій підпис там стоїть, але я і через це переступлю... Україна, бачите, що коїть? У мене руки розв'язані. І Крим [визнаю], і все інше"- висловився Лукашенко.

Нагадаємо, 1 червня Лукашенко у відповідь на введені Україною обмеження пригрозив пустити з Білорусі літаки в окупований Росією Крим.

За його словами, можливість відкриття відповідних авіарейсів вже опрацьовується.

Україна закрила небо для Білорусі

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Після примусової посадки літака і затримання в аеропорту Мінська журналіста Романа Протасевича Україна 26 травня закрила авіасполучення з Білоруссю.

Обмеження на польоти в білоруському повітряному просторі також ввели в Євросоюзі.

Автор: Дмитро Захаров