При цьому він ще раз наголосив, що на сьогодні у такому розміщенні "немає абсолютно ніякої потреби".

Олександр Лукашенко пригрозив розмістити російські бази у Білорусі, якщо цього потребуватиме безпека Союзної держави з РФ.

Заяву політика цитує БЕЛТА.

Він зауважив зростання стурбованості західних країн майбутніми навчаннями білоруських та російських військових на території Республіки, відомі як "Захід-2021".

За словами Лукашенка, він з Кремлем "ніколи на рівні президентів питання про розміщення російських баз в Білорусі не обговорювали" через начебто відсутність необхідності за наявності сучасних видів озброєння.

Проте він допустив таке розміщення.

"Якщо треба для безпеки Союзної держави, яку ми будуємо, для безпеки Білорусі та Росії розмістити тут усі збройні сили зі всіма видами озброєння – вони будуть тут розміщені негайно. Зараз у цьому немає ніякої необхідності, у нас достатньо міцні, згуртовані, компактні Збройні Сили. Не враховуючи "територіалів", ми можемо у потрібний момент 500 тисяч людей поставити під зброю, а це вже сила. Якщо буде мало, сюди введуть усі Збройні сили Російської Федерації. Такого ніколи не буде. Але якщо треба, ми думати не будемо", – заявив Лукашенко.

Читайте такожЛукашенко звільнив постпреда Білорусі в Євросоюзі та НАТОПри цьому він ще раз наголосив, що на сьогодні у такому розміщенні "немає абсолютно ніякої потреби".

21 липня Росія відправила перші ешелони своїх військових та техніки до Білорусі на підготовчі навчання, що передують військовим навчанням "Захід-2021" у вересні.

На російсько-білоруських навчаннях планують масово застосовувати військову авіацію.

На думку вже екс-Головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака, ці осінні навчання збройних сил Росії та Білорусі становлять потенційну загрозу на тлі стягування Росією своїх військ до кордонів з Україною.

"Хоча ми спостерігали деяке скорочення чисельності російських військ поблизу кордону, там залишаються десятки тисяч зі зброєю та технікою. Росія намагається ввести обмеження в Чорному морі, включно з обмеженням доступу до Азовського моря через Керченську протоку", – говорив він.

Союзна держава з Білоруссю: що це таке

Союзна держава - наддержава Російської Федерації та Республіки Білорусь з поетапно організованим єдиним політичним, економічним, військовим, митним, валютним, юридичним, гуманітарним і культурним просторами.

Договір про створення Союзної держави Росії та Білорусі був підписаний 8 грудня 1999 в Москві. Він набув чинності 26 січня 2000 року після обміну ратифікаційними грамотами.

Наприкінці 2019 була затверджена Дорожня карта більш поглибленої інтеграції Білорусі до складу союзної держави. На шляху завершення утворення Союзної держави стала позиція президента Білорусі Олександра Лукашенка, який не хоче втрачати свою владу внаслідок ліквідації Білорусі в рамках Союзної держави.

Автор: Яна Ставська