Чи продовжать США тимчасовий захист для українців: в CNBS News дізналися рішення

Захист в рамках програми TPS для десятків тисяч українців та сотень іммігрантів із Судану офіційно мав закінчитися в понеділок, 19 жовтня.

Іммігранти з України та Судану, які беруть участь у програмі "Тимчасовий захисний статус" (TPS), зможуть поки що жити та працювати в США, не побоюючись депортації, хоча термін дії їхніх гарантій мав незабаром закінчитися, повідомило в неділю, 18 жовтня, Міністерство національної безпеки телеканалу CBS News.

Видання зауважило, що захист в рамках програми TPS для десятків тисяч українців та сотень іммігрантів із Судану офіційно мав закінчитися в понеділок, 19 жовтня.

Однак у своїх заявах у неділю Міністерство національної безпеки зазначило, що остаточні рішення щодо долі гуманітарних імміграційних програм "будуть ухвалені у відповідний час".

Відео дня

В міністерстві додали, що поки такі рішення не будуть оголошені, громадяни України та Судану, які беруть участь у програмі TPS, "зберігатимуть захист".

"Рішення про збереження захисту від депортації, хоч і не остаточні, різко контрастують із загальною позицією адміністрації Трампа щодо програм TPS", - зазначається в статті.

Нагадується, що чиновники адміністрації Трампа регулярно засуджували TPS як фактичну політику амністії, якою зловживає адміністрація Байдена, що заохочує нелегальну імміграцію та яку занадто часто продовжують, незважаючи на її тимчасовий характер.

За даними видання, протягом останніх півтора року адміністрація Трампа в рамках своєї агресивної політики щодо іммігрантів скасувала захист за програмою TPS для понад 1 мільйона осіб із більш ніж десятка країн, зокрема з Афганістану, Гаїті та Венесуели.

Програми для громадян України та Судану входять до числа небагатьох заходів TPS, які залишаються чинними майже через два роки після початку другого терміну президента Трампа, поряд із захистом для десятків тисяч іммігрантів із Сальвадору.

Видання розповіло, що термін дії їхньої програми TPS також мав закінчитися минулого місяця, але Міністерство національної безпеки зберегло їхній захист до остаточного оголошення.

Про програму TPS для українців вперше оголосила адміністрація Байдена навесні 2022 року, незабаром після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Станом на березень 2025 року до програми TPS було зараховано понад 100 000 українців, включаючи тих, кому було дозволено в’їхати до США в рамках політики спонсорства, запровадженої за часів адміністрації Байдена.

Українські біженці в Європі

Раніше УНІАН повідомляв, що міграційне агентство ООН в заяві спрогнозувало, що цієї зими Україну може залишити ще більша кількість людей. В найближчі місяці, після зниження температури, багато сімей зіткнуться з труднощами щодо забезпечення надійного опалення, електропостачання та водопостачання. Згідно з останніми даними Міжнародної організації з міграції, з моменту повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році майже 3,6 мільйона осіб залишаються внутрішньо переміщеними особами на території України. При цьому, ще близько 3,8 мільйона повернулися після переміщення, часто в пошкоджені або частково зруйновані будинки. Водночас, в європейських країнах, таких як Польща, Німеччина та Чехія, наразі проживає близько 6 мільйонів українських біженців.

Також ми писали, що уряд Чорногорії ввів нові обмеження для українських чоловіків. Тепер країна надаватиме військовий захист військовозобов'язаним чоловікам лише у випадку, якщо вони до приїзду в Україні виконали військовий обов'язок або були звільнені від нього. При цьому, нові правила не стосуватимуться українців, які вже отримали такий захист. Влада Чорногорії пояснила, що зміни узгоджені з відповідним положенням рішення Ради Європейського Союзу.

Вас також можуть зацікавити новини: