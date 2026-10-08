Politico: українці у США опинились на порозі депортації

Адміністрація Трампа до 19 жовтня має вирішити долю тимчасового захисту для понад 100 тисяч українців, які втекли від війни.

Адміністрація Дональда Трампа має до 19 жовтня визначитися, чи продовжувати тимчасовий захищений статус (TPS) для понад 100 тисяч українців у США, які втекли від війни. Законодавці побоюються, що захист можуть скасувати, і обговорюють альтернативний варіант – дозволити йому завершитися без офіційного рішення, пише Politico.

У такому разі українці автоматично отримали б ще шість місяців захисту. Водночас вони опинилися б у невизначеному становищі щодо свого подальшого статусу.

За даними видання, деякі законодавці з обох партій сподіваються на повне продовження TPS для українців. Водночас частина з них розглядає як запасний варіант ситуацію, за якої адміністрація просто не ухвалить рішення про продовження чи скасування статусу.

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Подібний сценарій уже застосовувався щодо сальвадорців у США. Після завершення терміну дії їхнього захисту у вересні Білий дім дозволив автоматичне продовження на шість місяців.

Один із помічників Конгресу, знайомий із двопартійними обговореннями, заявив, що такий варіант може бути політично зручним для адміністрації, хоча й залишить українців у невизначеності.

"Неправильно тримати їх у невизначеному стані, як Сальвадор, але це може бути ймовірним шляхом для адміністрації", – сказав він.

За словами співрозмовників видання, законодавці розглядають такий сценарій як кращий за повне скасування захисту.

Повне скасування може викликати критику

Збереження українців у проміжному статусі, як зазначається, могло б дозволити адміністрації уникнути складної ситуації: з одного боку, не відмовлятися від жорсткішої імміграційної політики, а з іншого – не зіткнутися з масштабною критикою через можливу депортацію українців назад у країну, де триває війна.

Деякі прихильники жорсткої імміграційної політики в Конгресі виступають за припинення програм TPS. Вони вважають, що тимчасовий захист часто продовжується на невизначений термін і може позбавляти американців робочих місць.

Водночас інші республіканці та багато демократів підтримують продовження статусу для українців.

Сенаторка Джин Шахін, яка давно виступає за підтримку України, заявила, що закликає адміністрацію розширити захист для українців. Водночас вона визнала, що з огляду на нинішню політику важко уявити, як це станеться.

Білий дім поки не визначився

Білий дім переадресував питання щодо майбутнього TPS Міністерству внутрішньої безпеки США, яке безпосередньо не прокоментувало ситуацію.

Представник Служби громадянства та імміграції США Зак Калер також відмовився обговорювати майбутнє TPS. Водночас він заявив, що відомство розглядає окремі справи щодо повторного умовно-дострокового звільнення, зокрема для українців.

За словами співрозмовника, знайомого з обговореннями в адміністрації, на рішення щодо українців також впливають загальні відносини між Вашингтоном і Києвом:

"Зараз немає жодного стимулу робити щось позитивне для України".

За його словами, найпростішим варіантом для адміністрації було б дозволити українцям втратити захищений статус.

Українці можуть мати аргументи на користь продовження

У тексті зазначається, що українці можуть бути однією з груп, для яких є підстави продовжити TPS. Російські ракетні та безпілотні атаки на українські міста тривають, а російські військові досі контролюють значну частину території України.

Крім того, підтримка українських біженців у США залишається високою як серед демократів, так і серед республіканців.

У вересні двопартійна група сенаторів звернулася до міністра внутрішньої безпеки Марквейна Мулліна та державного секретаря Марко Рубіо із закликом продовжити TPS для українців.

Законодавці наголосили, що українці з таким статусом працюють у транспортній сфері, охороні здоров'я та будівництві. На їхню думку, скасування захисту може вплинути на роботу цих галузей та збільшити витрати для американських споживачів.

Окремо двопартійна група законодавців підтримала законопроєкт, який передбачає продовження TPS для українців до 2029 року.

Водночас остаточного рішення адміністрації щодо майбутнього статусу українців поки немає. Український уряд також не коментував питання TPS, а посольство України у Вашингтоні не відповіло на запит щодо ситуації.

Українці у США - останні новини

Як повідомляв УНІАН, минулоріч близько 300 тисяч українських біженців, які мають статус тимчасового захисту в США, у зв’язку з політикою адміністрації президента США Дональда Трампа щодо скорочення соціальних програм в межах так званого "Великого прекрасного закону" опинилися у серйозній кризовій ситуації з продовольством через втрату допомоги за програмою SNAP.

Водночас, у липні 2025-го президент США Дональд Трамп заявив, що громадяни України, які виїхали, рятуючись від війни та знайшли прихисток у США, матимуть змогу залишатися в країні до завершення конфлікту.

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