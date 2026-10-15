Чорногорія вводить нові обмеження для українських чоловіків

Зазначене обмеження не застосовуватиметься до осіб з України, які вже користуються тимчасовим захистом у Чорногорії.

Уряд Чорногорії прийняв рішення надавати тимчасовий захист українським військовозобов'язаним лише за умови, що до приїзду вони проживали в Україні та виконали військовий обов'язок або були звільнені від нього. Про це йдеться на його офіційному сайті.

В повідомленні зазначається, що нові правила не стосуватимуться українців, які вже отримали такий захист.

"Зазначене обмеження не застосовуватиметься до осіб з України, які вже користуються тимчасовим захистом у Чорногорії".

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Влада Чорногорії пояснила, що зміни узгоджені з відповідним положенням рішення Ради Європейського Союзу №2026/1912 від 30 липня 2026 року про продовження тимчасового захисту для громадян України до 4 березня 2028 року.

Уточнюється, що рішення Чорногорії стосується українців, які підлягають мобілізації, але перебувають або планують перебувати за кордоном. Припускається, що це рішення пов'язано з тим, що українська армія стикається з нестачею особового складу.

Тимчасовий захист українців в ЄС: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що парламент Данії змінив правила перебування українських чоловіків в країні віком від 23 до 60 років, які підлягають мобілізації в Україні. Йдеться про зміни до так званого спеціального закону для українців, ухваленого в Данії після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. Міністр імміграції та інтеграції Данії Мортен Бьодсков наголосив, що правила країни не призначені для використання з метою уникнення мобілізації для оборони України. Вони мають або мали дозвіл на проживання за спеціальним законом і досі зареєстровані як мешканці Данії.

Також ми писали, що хоча тимчасовий захист для українців в ЄС продовжено до 2028 року, за деяких обставин вони можуть втратити законні підстави для перебування в країнах Євросоюзу. В документі Ради Євросоюзу вказано, що позбавити тимчасового захисту можуть за порушення правил перетину кордону, законодавства або використання підроблених документів. При цьому депортація не передбачає повернення саме в Україну. Депортованих можуть направляти до третіх країн-хабів на загальних підставах.

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