У наступному році одна з найпрестижніших бригад Великобританії буде діяти в якості основного підрозділу реагування НАТО.

Тисячі британських солдатів з наступного року перейдуть в резерв в якості підрозділу першого реагування на загрози членам НАТО, оголосило Міністерство оборони.

Об'єднана оперативна група дуже високої готовності (VJTF) Альянсу, створена після того, як Росія анексувала Крим в 2014 році і яка набула нового значення після повномасштабного вторгнення Москви в Україну в минулому році, виступає в якості першої лінії оборони НАТО проти ворожих сил, пише Independent.

Німеччина очолювала Сили реагування, але 1 січня 2024 року передасть їх Великобританії. Ролі серед членів НАТО змінюються щороку.

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Ядром цього оперативного підрозділу з 6000 чоловік буде 7-а легка механізована бригада Великобританії, відома як "Щури пустелі". Бригада складається з легкого кавалерійського полку, чотирьох легких мотострілецьких батальйонів і легкого піхотного батальйону.

Представник НАТО Ділан Уайт заявив, що бригада повинна буде бути готова протягом декількох днів для мобілізації проти ворожих суб'єктів.

Це буде перший раз, коли VJTF контролюватиме кордон НАТО з Росією після того, як Фінляндія приєдналася до альянсу в квітні. Їх членство більш ніж удвічі збільшило кордон з Росією з 754 миль до 1584 миль.

Командування об'єднаних сил НАТО в нідерландському муніципалітеті Брюнссум буде командувати силами реагування в 2024 році. Командуванням сухопутного компонента буде служити Корпус швидкого реагування Великобританії.

Армія Великобританії - деталі

Загальна чисельність військовослужбовців британської армії оцінюється у 231 000 чоловік. До 194 000 з них є чинними і 37 000 є резервістами. Станом на 2021 рік у Великобританії проживало 29 мільйонів чоловіків.

Військовий обов'язок у Великобританії вводився лише двічі. Вона була введений під час Першої та Другої світових воєн і тривала чотири і 21 рік відповідно.

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