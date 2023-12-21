Після того, як президент України розповів про плани мобілізувати до півмільйона нових солдатів, щоб дати відсіч армії Путіна, журналісти видання Independent назвали чисельність армій США і Британії.
За останніми даними, в армії США налічується близько 1 832 000 військовослужбовців. Станом на 2022 рік чоловіче населення США становило 165 мільйонів.
Повідомляється, що до 1 390 000 з цих військовослужбовців є діючими військовослужбовцями, а 442 000 - солдатами резерву. На даний момент в Сполучених Штатах призов на військову службу не діє.
Але всі чоловіки у віці від 18 до 25 років зобов'язані зареєструватися в Selective Service, урядовому агентстві, яке веде облік громадян США, які потенційно підлягають призову на військову службу. Це дозволяє Конгресу США виявляти і закликати всіх чоловіків боєздатного віку в разі великого конфлікту.
Сполучені Штати запровадили призов на військову службу шість разів: під час війни за незалежність США, Громадянської війни в Америці, Першої світової війни, Другої світової війни, Корейської війни та війни у В'єтнамі.
Загальна чисельність військовослужбовців британської армії оцінюється в 231 000 чоловік. До 194 000 з них є чинними і 37 000 є резервістами. Станом на 2021 рік у Великобританії проживало 29 мільйонів чоловіків.
Військовий обов'язок у Великобританії вводився лише двічі. Вона була введений під час Першої та Другої світових воєн і тривала чотири і 21 рік відповідно.
Чисельність російської армії
Сергій Шойгу заявив, що "пропорційно зовнішнім загрозам чисельність Збройних сил надалі буде доведена до 1,5 мільйона військовослужбовців". "З грудня почалося нарощування чисельності збройних сил до 1 мільйона 320 тисяч осіб...".
Володимир Путін під час своєї "прямої лінії" стверджував, що в зоні бойових дій в Україні перебувають 617 тисяч російських військових.
Також він розповідав, що кількість добровольців не скорочується - нібито щодня загарбницька армія поповнюється на 1500 осіб.