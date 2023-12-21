На даний момент в Сполучених Штатах призов на військову службу не діє.

Після того, як президент України розповів про плани мобілізувати до півмільйона нових солдатів, щоб дати відсіч армії Путіна, журналісти видання Independent назвали чисельність армій США і Британії.

За останніми даними, в армії США налічується близько 1 832 000 військовослужбовців. Станом на 2022 рік чоловіче населення США становило 165 мільйонів.

Повідомляється, що до 1 390 000 з цих військовослужбовців є діючими військовослужбовцями, а 442 000 - солдатами резерву. На даний момент в Сполучених Штатах призов на військову службу не діє.

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Але всі чоловіки у віці від 18 до 25 років зобов'язані зареєструватися в Selective Service, урядовому агентстві, яке веде облік громадян США, які потенційно підлягають призову на військову службу. Це дозволяє Конгресу США виявляти і закликати всіх чоловіків боєздатного віку в разі великого конфлікту.

Сполучені Штати запровадили призов на військову службу шість разів: під час війни за незалежність США, Громадянської війни в Америці, Першої світової війни, Другої світової війни, Корейської війни та війни у В'єтнамі.

Загальна чисельність військовослужбовців британської армії оцінюється в 231 000 чоловік. До 194 000 з них є чинними і 37 000 є резервістами. Станом на 2021 рік у Великобританії проживало 29 мільйонів чоловіків.

Військовий обов'язок у Великобританії вводився лише двічі. Вона була введений під час Першої та Другої світових воєн і тривала чотири і 21 рік відповідно.

Чисельність російської армії

Сергій Шойгу заявив, що "пропорційно зовнішнім загрозам чисельність Збройних сил надалі буде доведена до 1,5 мільйона військовослужбовців". "З грудня почалося нарощування чисельності збройних сил до 1 мільйона 320 тисяч осіб...".

Володимир Путін під час своєї "прямої лінії" стверджував, що в зоні бойових дій в Україні перебувають 617 тисяч російських військових.

Також він розповідав, що кількість добровольців не скорочується - нібито щодня загарбницька армія поповнюється на 1500 осіб.

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