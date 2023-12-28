Фінляндія стане першою країною, яка постраждає в разі ескалації напруженості між Росією і НАТО. Таку заяву зробив високопоставлений російський дипломат, повідомляє Reuters.
Фінляндія вступила до НАТО цього року після того, як десятиліттями зберігала нейтральний статус, і цей крок перетворив Гельсінкі на ворожого для РФ гравця.
"Вони жили спокійно і мирно, а раптом опинилися між Росією і НАТО, будучи членами цього альянсу. Але оскільки вони наші сусіди, то якщо, не дай Бог, буде якась ескалація, вони постраждають першими", - заявив постійний представник Росії при міжнародних організаціях у Відні Михайло Ульянов.
Нагадаємо, Цього місяця Росія попередила Фінляндію з приводу нової угоди про оборону, що надає Сполученим Штатам широкий доступ до кордону Фінляндії з РФ.
На кордоні РФ і Фінляндії зростає напруга-що відомо
Москва нарощує сили на своїх західних кордонах після вступу Фінляндії в НАТО.
Вчора стало відомо, що Росія розмістить новітні гаубиці поблизу Фінляндії. Йдеться про самохідно-артилерійські установки "Коаліція-СВ", випробування яких вже завершено і вже почалося їх серійне виробництво.
"Думаю, вони там (у Північному військовому окрузі - УНІАН) з'являться найближчим часом, оскільки гаубиці цього класу потрібні для забезпечення переваги перед західними зразками артилерії по дальності стрільби", - заявив глава "Ростех" Сергій Чемезов.