З вуст високопоставленого Російський дипломата пролунали погрози на адресу Фінляндії.

Фінляндія стане першою країною, яка постраждає в разі ескалації напруженості між Росією і НАТО. Таку заяву зробив високопоставлений російський дипломат, повідомляє Reuters.

Фінляндія вступила до НАТО цього року після того, як десятиліттями зберігала нейтральний статус, і цей крок перетворив Гельсінкі на ворожого для РФ гравця.

"Вони жили спокійно і мирно, а раптом опинилися між Росією і НАТО, будучи членами цього альянсу. Але оскільки вони наші сусіди, то якщо, не дай Бог, буде якась ескалація, вони постраждають першими", - заявив постійний представник Росії при міжнародних організаціях у Відні Михайло Ульянов.

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Нагадаємо, Цього місяця Росія попередила Фінляндію з приводу нової угоди про оборону, що надає Сполученим Штатам широкий доступ до кордону Фінляндії з РФ.

На кордоні РФ і Фінляндії зростає напруга-що відомо

Москва нарощує сили на своїх західних кордонах після вступу Фінляндії в НАТО.

Вчора стало відомо, що Росія розмістить новітні гаубиці поблизу Фінляндії. Йдеться про самохідно-артилерійські установки "Коаліція-СВ", випробування яких вже завершено і вже почалося їх серійне виробництво.

"Думаю, вони там (у Північному військовому окрузі - УНІАН) з'являться найближчим часом, оскільки гаубиці цього класу потрібні для забезпечення переваги перед західними зразками артилерії по дальності стрільби", - заявив глава "Ростех" Сергій Чемезов.

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