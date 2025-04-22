Альберт Гор різко розкритикував Трампа, назвавши його загрозою.

Колишній віцепрезидент США Альберт Гор порівняв адміністрацію президента Дональда Трампа з нацистською Німеччиною. Відповідну заяву він зробив на зустрічі із захисниками клімату в науковому музеї на набережній Сан-Франциско, повідомляє Politico.

Гор, зокрема, заявив, що адміністрація Трампа "намагається створити власну версію реальності" для досягнення своїх масштабних цілей, аналогічних цілям нацистської партії Адольфа Гітлера в 1930-х і 40-х роках:

"Я прекрасно розумію, чому неправильно порівнювати Третій рейх Адольфа Гітлера з будь-яким іншим рухом. Це було унікальне зло і крапка. Я це розумію. Але в історії цього зла є важливі уроки".

Гор також послався на "моральну аутопсію Третього рейху", яку було проведено німецькими філософами після Другої світової війни.

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"Наставник Юргена Габермаса - Теодор Адорно написав, що першим кроком у падінні цієї нації було, я цитую, "перетворення всіх питань істини на питання влади". Він описав, як нацисти, і я цитую знову, "атакували саму суть відмінності між правдою і брехнею". Адміністрація Трампа наполягає на спробах створити свою власну бажану версію реальності", - зазначив Гор.

Крім того, він прокоментував твердження Трампа про зміну клімату та енергетичні технології.

"Вони кажуть, що кліматична криза - це обман, який було придумано китайцями, щоб знищити виробництво в США. Вони кажуть, що вугілля чисте. Вони кажуть, що вітряні турбіни викликають рак. Вони кажуть, що підвищення рівня моря просто створює більше прибережної нерухомості", - додав він.

За словами Гора, світ уже бачив, як популістські авторитарні лідери використовували мігрантів як цапів-відбувайлів і роздмухували вогонь ксенофобії, щоб "підживлювати своє власне зростання влади".

"Прагнення до влади - ось про що все це. Конституція, яку написано нашими засновниками, покликана захистити нас від загрози, ідентичної Дональду Трампу", - підсумував він.

Критика адміністрації Трампа у США

Як писав УНІАН, раніше американський сенатор Берні Сандерс порівняв мільярдера Ілона Маска та олігархів Трампа з героїновими наркоманами, сказавши, що їхнім наркотиком є жадібність. Він нагадав про інших мільярдерів, яких було призначено Трампом у свій кабінет, і закликав людей визнати, що США перебувають у жахливій ситуації.

Також Трампа за його діяльність публічно розкритикували три експрезиденти США - Білл Клінтон, Барак Обама і Джо Байден. Вони заявили, що необхідно вжити надзвичайних заходів.

За словами джерел, у США досить незвично, коли президент публічно критикує свого наступника. А той факт, що троє колишніх глав держави зробили це за такий короткий термін після інавгурації Трампа, вони назвали безпрецедентним.

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