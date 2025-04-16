Він закликає прихильників покінчити з владою великих грошей.

Сенатор Берні Сандерс порівняв олігархів, які оточують президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, з героїновими наркоманами, чиїм наркотиком є жадібність.

Як передає Fox News, під час мітингу "Боротьба з олігархією" у Айдахо Сандерс разом із конгресвумен Александрією Окасіо-Кортес звинуватили Трампа та Ілона Маска у знищенні демократії для забезпечення вигод для своїх друзів-мільярдерів:

"Коли відбулася інавгурація Трампа, прямо за ним сиділи три найбагатші люди в цій країні: Маск, Безос і Цукерберг. Так от, ці хлопці, ці олігархи, мають велику, велику проблему із залежністю. І знаєте, яка вона? Це жадібність. Вони як героїнові наркомани. Вони не можуть себе контролювати. Їм потрібно все більше і більше, і їм байдуже, через кого вони переступають, щоб отримати ще один мільярд доларів".

Сенатор сказав, що олігархи-мільярдери можуть бути як республіканцями, так і демократами, однак нагадав про "13 інших мільярдерів", призначених Трампом до свого кабінету. Він закликав людей визнати, що Сполучені Штати Америки перебувають у жахливій ситуації.

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"Нашу демократію ніколи не будуть підтримувати лише інституції, політики та чиновники. Це завжди будуть люди, маси, які відмовляються підкорятися авторитарним режимам, які є останнім і найсильнішим захистом нашої країни і наших свобод", - сказав він.

Критика Трампа

Нагадаємо, що новий президент зазнавав критики через свої тісні зв'язки з Ілоном Маском, особливо після його призначення на посаду співкерівника новоствореного Департаменту ефективності уряду (DOGE).

Це викликало занепокоєння щодо концентрації влади в руках мільярдерів та потенційного конфлікту інтересів у державному управлінні.​

Критики вважають, що призначення Маска на державну посаду без належного нагляду може призвести до зловживань та підриву демократичних інститутів.

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