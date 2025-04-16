'Стільки шкоди і руйнувань': Байден вперше публічно розкритикував Трампа (відео)

Він заявив, що нова адміністрація Білого дому працює менше 100 днів, але вже завдала великої школи соціальній сфері США.

46-ий президент США Джо Байден вперше після завершення каденції виступив із заявою, у якій публічно прокоментував діяльність Дональда Трампа.

Як пише CNN, Байден виступив на Конференції адвокатів, радників та представників осіб з інвалідністю. Головною темою промови стала програма соціального забезпечення.

Він розкритикував спроби нової адміністрації скоротити витрати у цій сфері, назвавши соцзабезпечення "не просто державною програмою, а священною обіцянкою". Байден додав, що люди, які від початку своєї професійної кар'єри робили страхові внески, сподіваються отримати виплати. "Цю надію не можна зрадити, а цей обов'язок не можна проігнорувати", - заявив він.

Відео дня

Також Байден різко прокоментував дії Трампа щодо соціальних програм. Він заявив, що очільник Білого дому менш за менш ніж 100 днів на посаді "завдав стільки шкоди та спричинив стільки руйнувань".

"Подивіться, що сталося зараз, менш ніж за 100 днів ця нова адміністрація завдала стільки шкоди і стільки руйнувань, що перехоплює дух", - додав він.

Байден говорив трохи менше 30 хвилин і не називав прямо імені Трампа. Як передає NBC, він говорив дуже тихо і нечітко.

"Часом було важко почути Байдена - настільки, що ті, хто був у залі під час заходу, залишалися нерухомими та тихими, щоб почути його мову", - передає видання.

Згодом адміністрація програми соціального забезпечення звинуватила Байдена у брехні, заявивши, що Трамп обіцяв захистити програму, жоден офіс не було закрито, а інформація про скорочення половини технічного департаменту не відповідає дійсності.

Трамп і Байден - обмін критикою

Дональд Трамп систематично критикує Джо Байдена, звинувачуючи його в некомпетентності, слабкості та провалах як у внутрішній, так і в зовнішній політиці. Натомість сам Байден нерідко утримувався від різких заяв.

Трамп неодноразово ставив під сумнів розумові здібності Байдена, називаючи його "найгіршим президентом в історії США".

Трамп звинувачував Байдена у слабкості, яка, за його словами, призвела до нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 рок. Він стверджував, що саме його тиск сприяв досягненню перемир’я та обміну заручниками в Газі.

Щодо України, Трамп розкритикував рішення Байдена про надання касетних боєприпасів, назвавши це "політикою нескінченної війни" та попередивши про загрозу Третьої світової війни.

Вас також можуть зацікавити новини: