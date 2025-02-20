Він заявив, що США витратили $350 млрд на Україну але, на відміну від Європи, нічого не отримали за це.

Президент США Дональд Трамп звинуватив Україну в зриві договору про корисні копалини, який, як він думав, допоміг би повернути витрачені на підтримку Києва гроші.

"У нас була угода щодо корисних копалин, але вони порушили цю угоду два дні тому", - заявив Трамп на форумі в Маямі. У своєму виступі він продовжив нападки на президента України Володимира Зеленського.

Також він заявив, що США витратили $350 млрд на Україну але, на відміну від Європи, нічого не отримали за це. "У той час як США нічого не отримують натомість, вони [Європа] отримують свої гроші назад", - висловив думку Трамп.

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Як повідомляє Reuters із посиланням на джерела, Білий дім може запропонувати Україні укласти спрощену угоду і обговорити конкретні її умови.

Крім того, агентство зазначило, що у відхиленій Зеленським угоді передбачався доступ до критично важливих копалин України, включно з графітом, ураном, титаном і літієм, який є головним компонентом у виробництві акумуляторів для електромобілів.

Чи будуть американці наполягати на укладенні договору, один із радників Трампа на умовах анонімності сказав Reuters: "Безумовно, нам потрібно повернути цього хлопця до реальності". Однак більш детальної інформації про потенційну угоду джерело не навело.

Угода США та України щодо корисних копалин

На початку лютого Трамп заявив про бажання отримати доступ до українських корисних копалин в обмін на допомогу.

Минулого тижня до Києва приїжджав міністр фінансів США Скотт Бессент із проєктом угоди про партнерство. Володимир Зеленський заявляв, що українська влада вивчить його.

Під час Мюнхенської конференції з безпеки стало відомо, що Зеленський відмовився підписати документ, згідно з яким США отримали б 50% власності на корисні копалини.

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