Скорочення відбуватиметься протягом пʼяти років.

Міністр оборони США Піт Гегсет наказав вищому керівництву Пентагону і збройних сил країни розробити плани скорочення оборонного бюджету на 8% протягом наступних п'яти років.

Про це повідомляє The Washington Post. Зазначається, що така пропозиція, безсумнівно, зіткнеться з внутрішнім опором і гострою двопартійною опозицією в Конгресі.

Гегсет наказав підготувати запропоновані скорочення до 24 лютого. Його записка містить список з 17 категорій, які адміністрація Трампа хоче вилучити з бюджету. Серед них: операції на південному кордоні США, модернізація ядерної зброї та протиракетної оборони, а також придбання підводних човнів, односторонніх ударних дронів та інших боєприпасів.

Відео дня

Видання акцентує, що бюджет Пентагону на 2025 рік становить близько 850 мільярдів доларів, і на Капітолійському пагорбі існує широкий консенсус щодо того, що великі витрати необхідні для стримування загроз – зокрема, з боку Китаю та Росії. У разі повного ухвалення цього списку, запропоновані скорочення становитимуть десятки мільярдів доларів у кожний з наступних п'яти років і ознаменують найбільші зусилля зі скорочення витрат Пентагону з 2013 року.

Гегсет намагався представити запропоновані скорочення як продовження політики Трампа "мир через силу". При цьому раніше Трамп збільшував військові витрати і вихвалявся цими зусиллями. До того ж, республіканці, в тому числі і сам Гегсет, роками критикували демократів за те, що вони не витрачають достатньо коштів на національну оборону.

"Час для підготовки закінчився – ми повинні діяти терміново, щоб відродити дух воїна, відбудувати нашу армію і відновити стримування. Наш бюджет забезпечить ресурсами необхідні нам бойові сили, припинить непотрібні витрати на оборону, відкине надмірну бюрократію і стимулюватиме дієві реформи, включно з прогресом в аудиті", – йдеться в директиві міністра оборони США.

За його словами, роди військ повинні фінансувати те, що їм потрібно для "темпів воєнного часу", і компенсувати це фінансово за рахунок скорочення "статей з низьким рівнем впливу", таких як програми з питань різноманітності, рівності та інклюзивності (DEI) і дослідження зміни клімату.

Під загрозою також можуть опинитися Європейське командування, яке відіграє важливу роль у нагляді за підтримкою України з боку США протягом її трирічної війни з Росією; Центральне командування, яке керує операціями на Близькому Сході; і Африканське командування, яке керує силами в кілька тисяч американських військовослужбовців, розкиданих на цьому континенті.

"Зневажливе ставлення до Європейського командування неодмінно приверне увагу за кордоном, де минулого тижня Гегсет неодноразово закликав союзників по НАТО робити більше для підтримання власної обороноздатності. Повторюючи слова Трампа, він сказав, що європейські країни повинні витрачати на оборону 5 відсотків свого валового внутрішнього продукту", – додають автори.

США за президентства Трампа: ви могли це пропустити

Видання Politico пише, що Америка Трампа стала союзником російського диктатора Володимира Путіна. Один з європейських чиновників на умовах анонімності сказав, що зараз "ми маємо союз між російським президентом, який хоче зруйнувати Європу, і американським президентом, який також хоче зруйнувати Європу".

Тим часом рейтинг схвалення президента США падає, оскільки американці стурбовані станом економіки. Частка американців, які не схвалюють його президентство, істотно зросла - в останньому опитуванні вона сягнула 51% порівняно з 41% одразу після його вступу на посаду.

Вас також можуть зацікавити новини: