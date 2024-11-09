Уся ініціатива від Трампа буде відрізнятися від того, що пропонує Путін, каже радник керівника ОП.

Новообраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп не буде підтримувати ініціативи російського диктатора Володимира Путіна. Таку думку висловив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Як він припустив в етері телеканалу "Ми – Україна", Трамп буде діяти, виходячи з репутаційного прагматизму. Йому немає сенсу підтримувати ініціативи Путіна, адже в такому випадку наступний лідер США буде грати під другим номером.

"Якщо ти підтримуєш ініціативи Путіна, це означає, що ти будеш грати під другим номером. Я собі зовсім не уявляю... Враховуючи біографію пана Трампа, враховуючи його ключові акценти, які він завжди робить, то грати другим номером він точно не буде. Тільки першим. І тому вся ініціатива від Трампа вона буде зовсім інакше виглядати, ніж те, що пропонує суб'єкт на прізвище Путін", – констатував Михайло Подоляк.

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Трампа обрано новим президентом США: наслідки для України

Дональд Трамп переміг на президентських виборах у США, що відбулися 5 листопада. У західних ЗМІ пророкують, що він виконає свою обіцянку досягти миру в Україні, але не на зовсім прийнятних для України умовах. Лунали різні думки з приводу того, про що саме йдеться – від масштабних територіальних поступок і до відмови від членства в НАТО на 20 років.

Також у ЗМІ припускали, що Трамп скоротить підтримку України. На цьому тлі високий представник Європейського Союзу Жозеп Боррель сказав, що зараз зарано робити будь-які поспішні судження про те, що робитиме адміністрація Трампа. Але він нагадав, що 27 червня були підписані спільні безпекові зобов’язання між Україною та Європейським Союзом, і вони залишаються чинними.

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