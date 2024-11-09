Новообраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп не буде підтримувати ініціативи російського диктатора Володимира Путіна. Таку думку висловив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.
Як він припустив в етері телеканалу "Ми – Україна", Трамп буде діяти, виходячи з репутаційного прагматизму. Йому немає сенсу підтримувати ініціативи Путіна, адже в такому випадку наступний лідер США буде грати під другим номером.
"Якщо ти підтримуєш ініціативи Путіна, це означає, що ти будеш грати під другим номером. Я собі зовсім не уявляю... Враховуючи біографію пана Трампа, враховуючи його ключові акценти, які він завжди робить, то грати другим номером він точно не буде. Тільки першим. І тому вся ініціатива від Трампа вона буде зовсім інакше виглядати, ніж те, що пропонує суб'єкт на прізвище Путін", – констатував Михайло Подоляк.
Трампа обрано новим президентом США: наслідки для України
Дональд Трамп переміг на президентських виборах у США, що відбулися 5 листопада. У західних ЗМІ пророкують, що він виконає свою обіцянку досягти миру в Україні, але не на зовсім прийнятних для України умовах. Лунали різні думки з приводу того, про що саме йдеться – від масштабних територіальних поступок і до відмови від членства в НАТО на 20 років.
Також у ЗМІ припускали, що Трамп скоротить підтримку України. На цьому тлі високий представник Європейського Союзу Жозеп Боррель сказав, що зараз зарано робити будь-які поспішні судження про те, що робитиме адміністрація Трампа. Але він нагадав, що 27 червня були підписані спільні безпекові зобов’язання між Україною та Європейським Союзом, і вони залишаються чинними.