Зараз зарано робити будь-які поспішні судження про те, що робитиме адміністрація Трампа, зазначив високий представник Євросоюзу.

Високий представник Європейського Союзу Жозеп Боррель не бажає спекулювати на тему, що буде, якщо новообраний президент США Дональд Трамп припинить підтримувати Україну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це європейський дипломат сказав на спільній пресконференції з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою в Києві. Зокрема, у топдипломата ЄС запитали, що Євросоюз має конкретно робити для надання допомоги Україні, якщо новобраний президент США Дональд Трамп вирішить скоротити допомогу для України.

Боррель нагадав, що 27 червня були підписані спільні безпекові зобов’язання між Україною та Європейським Союзом.

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"Це довгострокові зобов'язання 27 країн-членів для надавання широкої підтримки Україні в усіх напрямках - військову, фінансову, гуманітарну і політичну допомогу, на період 10 років. Це зобов'язання залишається чинним", - сказав Боррель.

При цьому, за його словами, наразі зарано робити будь-які поспішні судження про те, що робитиме адміністрація Дональда Трампа, яка ще не розпочала роботу і не є сформованою.

"Для цього може знадобиться два місяці, щоб створити її. І я не можу спекулювати. Я можу сказати, що наші безпекові зобов'язання залишаються чинними", - додав Боррель.

При цьому, він зазначив, що якщо об'єднати усі види допомоги для України, то загалом вийде, що ЄС надав Україні допомоги на 122 млрд євро. Ця допомога становить приблизно 47% від усієї допомоги, яку Україна отримала від усього світу. Водночас, як сказав Боррель, загальна допомога США для України складає 40%:

"Я не хочу спекулювати. Я не зовсім розумію, що адміністрація, яка ще не приступила до своїх обов'язків, буде робити, і, тим більше, щоб визначити, якою буде відповідь Європейського Союзу..., коли сьогодні немає конкретної пропозиції від адміністрації, яка ще не почала роботу".

Високий представник ЄС додав, що кошти на допомогу України надходять від прибутків із російських заморожених активів, а також країни "Великої сімки" узгодили кредит на допомогу України.

Боррель додав, що ЄС вже майже надав Україні 1 мільйон артилерійських снарядів, і пошуки для надання більшої кількості снарядів продовжаться. До кінця зими число українських військових, які будуть підготовлені інструкторами місії ЄС з надання військової допомоги Україні, зросте до 75 тисяч.

Важливі новини - війна в Україні у центрі уваги

За даними видання The Wall Street Journal, Дональд Трамп після перемоги на виборах уже поспілкувався з багатьма лідерами європейських країн, які вітали його з перемогою. Однак під час цих телефонних розмов Трамп не робив жодних заяв про Україну.

Водночас, ВВС з посиланням на радника Трампа Брайана Ланзу повідомляє, що майбутня адміністрація обраного президентом США Трампа зосередиться на досягненні миру у війні в Україні, а не на поверненні окупованих територій. Зокрема, Білий дім попросить президента України Володимира Зеленського представити його версію "реалістичного бачення миру".

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