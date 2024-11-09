Ланза не працює на президента Трампа і не говорить від його імені.

Радник Дональда Трампа Браян Ланза, який заявив, що Україні варто думати про завершення війни, а не про повернення територій, не говорив від імені команди обраного президента США. Про це повідомляє Reuters із посиланням на неназваного представника "перехідної адміністрації" Трампа.

Видання нагадує, що Ланза працював на виборчу кампанію Трампа, але нині він не працює на майбутнього главу Білого дому.

"Брайан Ланза був підрядником кампанії. Він не працює на президента Трампа і не говорить від його імені, - сказав співрозмовник видання.

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Заява Брайана Ланзи щодо війни в Україні

Як повідомляв УНІАН, радник обраного президента США Дональда Трампа Брайан Ланза в інтерв'ю ВВС заявив, що новий очільник Білого дому хоче від Києва новий підхід щодо завершення війни. За його словами, Україна має бути зосереджена на мирі, а не на поверненні територій.

Як сказав Ланза, "коли Зеленський каже, що бойові дії припиняться тільки після повернення Криму, у нас є новина для президента Зеленського: Криму більше немає".

Раніше Володимир Зеленський зробив заяву про мирний план Трампа. За його словами, швидке закінчення війни, яке обіцяв новообраний президент США, обов'язково означатиме певні втрати для України.

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