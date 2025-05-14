Також президент США висловився про свою можливу участь у переговорах в Стамбулі.

Президент США Дональд Трамп наголосив, що за декілька днів розповість, чи "грається з ним" російський диктатор Володимир Путін. Про це він сказав, відповідаючи на запитання журналістів про стратегію президента РФ та чи відчуває він, що Путін "підтасовує його", передає CNN.

Водночас у Bloomberg нагадали, що президент США вже заявляв, що може приєднатися до переговорів у Стамбулі. Водночас, за словами Трампа, поки незрозуміло, чи приєднається до них Путін.

"Я не знаю, чи з'явиться він. Я знаю, що він хотів би, щоб я був там, і це можливо, і якби ми могли закінчити війну, я б думав про це. Отже, ми маємо дуже повну ситуацію. Але це не означає, що я не зробив би цього, щоб врятувати багато життів і повернутися", - підкреслив американський лідер.

Відео дня

У Bloomberg уточнили, що така заява Трампа свідчить про те, що участь президента США може залежати від того, чи прибуде російський диктатор у Стамбул.

Переговори у Стамбулі - що відомо

Нагадаємо, у Стамбулі 15 травня мають відбутися мирні переговори між Україною та Росією. Президент Володимир Зеленський підтвердив свою участь, але підкреслив, що вони матимуть сенс лише за умови присутності Володимира Путіна.

Однак поки невідомо, чи приїде російський на переговори у Стамбулі. Зокрема раніше газета The Washington Post писала, що на перемовинах буде присутній міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, однак росЗМІ заперечили це.

Водночас Володимир Зеленський заявив, що очікує хто прибуде від Росії до Туреччини, і тоді буде визначати, які кроки варто робити Україні. За його словами, Україна готова до будь-яких форматів перемовин.

Також повідомлялось, що США на переговорах представлятимуть спеціальний посланець президента США Стів Віткофф та держсекретар Марко Рубіо. Але, як зазначив Віткофф, вони прибудуть до Стамбула 16, а не 15 травня, як передбачалося раніше.

Вас також можуть зацікавити новини: