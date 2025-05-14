За словами президента, Україна має показати, що не вона гальмує мирні процеси.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що американського лідера Дональда Трампа необхідно запевнити у тому, що російський диктатор Володимир Путін вводить його в оману щодо питання мирного врегулювання. Про це він сказав в інтерв'ю журналу Spiegel.

Журналіст запитав в українського лідера, чи не турбує його те, що Трамп "набагато більше" тисне на Україну, ніж на РФ, на що він відповів:

"Трампа треба переконати, що Путін бреше. І ми маємо підійти до справи розумно і показати, що не ми гальмуємо ці (мирні - УНІАН) процеси".

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Глава держави додав:

"І тому я роблю те, що я роблю, безсумнівно, для України, але також для того, щоб інші країни, а не тільки США, могли побачити, що Путін цього не хоче. Бо якщо вони це усвідомлюють, то можна очікувати тиску з різних сторін".

За словами Зеленського, він чекає на новий пакет санкцій від США. Президент вважає, що ці обмеження є дуже сильними та небезпечними для Росії.

Мирні переговори РФ та України - що відомо

Нагадаємо, 15 травня у Стамбулі повинні відбутися мирні переговори між Україною та Росією. Президент Володимир Зеленський одразу підтвердив свою участь, однак наголосив, що зустріч буде мати сенс, якщо Путін особисто буде на ній присутній.

Водночас у Росії так і не відповіли, чи з'явиться диктатор РФ у Туреччині. Тому Україна звернулася по допомогу до партнера Москви, а саме Бразилії, щоб змусити очільника Кремля з'явитися у Стамбулі.

"Я підтвердив готовність президента Зеленського зустрітися з Путіним у Туреччині та закликав Бразилію використати свій авторитетний голос у діалозі з Росією, щоб ця пряма зустріч на найвищому рівні відбулася", - повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Своєю чергою радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк відповів, чи можливі переговори з РФ у Туреччині без Путіна. За його словами, якщо не буде російського диктатора, тоді ці переговори точно не на рівні президента.

"Якщо там Путіна немає, то це просто приїхали люди, які будуть озвучувати стандартні пропагандистські кліше, до реальності вони не мають ніякого відношення. Вони будуть використовувати майданчик в Туреччині для промо хотілок РФ", - підкреслив Подоляк.

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