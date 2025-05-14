Президент заявив, що чекає на представників Росії у Туреччині.

Президент Володимир Зеленський очікує, хто прибуде від Росії до Туреччини, і тоді буде визначати, які кроки варто робити Україні. Про це він заявив у вечірньому відеозверненні.

"Коли весь світ чекає від Путіна простої відповіді так на пропозицію прямих перемовин, він продовжує бити по Україні. Жодного військового сенсу в цьому немає. Нічого йому це не дає. І не дасть. Росія тільки затягує війну і вбивства", - сказав глава держави.

За його словами, зараз найбільш очевидно для всіх у світі, за весь час повномасштабної війни єдиною перепоною для встановлення миру є відсутність чіткої волі Росії це зробити.

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"Сьогодні ми провели кілька нарад із командою щодо формату в Туреччині. Я очікую, хто прибуде від Росії, і тоді буду визначати, які кроки варто робити Україні. Сигнали від них у медіа поки непереконливі. Але ми чуємо також, що президент Трамп розглядає можливість бути в Туреччині. Тож це може стати найбільш сильним аргументом. Тиждень дійсно може змінити багато, але може. Зараз усе це вирішується", - наголосив Зеленський.

Він також підкреслив, що Україна готова до будь-яких форматів перемовин. Президент додав:

"І ми не боїмося зустрічей. Завтра - в Туреччині".

Зустріч у Стамбулі - деталі

Як повідомляв УНІАН, президент США Дональд Трамп сказав що "хороші новини щодо України" можуть з'явитися вже найближчими днями.

"Я думаю, що сьогодні, можливо, завтра, а можливо, і в п'ятницю, чесно кажучи, на нас чекають досить хороші новини. Подивимося", - сказав Трамп.

Крім цього президент США зазначив, що Катар допомагає Вашингтону у врегулюванні різних конфліктів, зокрема російсько-української війни.

Зеленський заявив, що Трампа необхідно запевнити у тому, що російський диктатор Володимир Путін вводить його в оману щодо питання мирного врегулювання. Журналіст запитав в українського лідера, чи не турбує його те, що Трамп "набагато більше" тисне на Україну, ніж на РФ, на що він відповів: "Трампа треба переконати, що Путін бреше. І ми маємо підійти до справи розумно і показати, що не ми гальмуємо ці (мирні - УНІАН) процеси".

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