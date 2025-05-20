Рубіо запевнив, що Трамп намагається покласти край війні в Україні.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що російський диктатор Володимир Путін не маніпулює президентом США Дональдом Трампом. Про це він повідомив, відповідаючи на запитання сенаторів у Конгресі.

"Я не згоден із цією аналогією "гри на скрипці"... Володимир Путін прокинувся сьогодні вранці, і на ньому був той самий набір санкцій, що й завжди, від самого початку цього конфлікту", - сказав Рубіо.

Держсекретар додав, що Трамп намагається покласти край війні. За його словами, саме тому американський лідер проводить переговори з президентом України Володимиром Зеленським та Путіним.

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"Він намагається покласти край кривавій дорогій війні, яку жодна зі сторін не може виграти. Люди гинуть кожен божий день", - підкреслив Рубіо.

Переговори Трампа з Путіним - важливі новини

Раніше помічник глави Кремля Юрій Ушаков заявив, що під час вчорашньої телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом російський диктатор Володимир Путін поскаржився на те, що Україна нібито атакувала РФ безпілотниками та ракетами напередодні військового параду, який пройшов 9 травня.Зазначається, що Путін заявив Трампу про те, що в ніч на 7 травня було "відвернуто загрози вчинення терактів" у районі Кремля і Красної площі.

Крім того, віцепрезидентка Єврокомісії, верховна представниця ЄС Кая Каллас говорила про те, що в Євросоюзі очікують від США наслідків для Росії за незгоду піти на повне й безумовне припинення вогню. Вона нагадала, що від ЄС готують пропозицію щодо зниження ціни на нафту, обмеження на енергетичний і банківський сектори.

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