За словами Рубіо, Росія не отримала жодних поступок від США.

Державний секретар США заявив, що військового вирішення війни в Україні не існує. Про це він сказав, коли давав свідчення в сенатському комітеті з міжнародних відносин.

"Ось із чим ми можемо погодитися... Військового вирішення цієї кризи не існує. І ми повинні завершити її шляхом переговорів. І фундаментальна проблема, яка стоїть перед нами в Україні, полягає в такому: Росія хоче отримати те, чого в неї немає і на що вона не має права. А Україна хоче отримати те, що не може повернути військовим шляхом", - поділився Рубіо.

Також держсекретар додав, що Росія не отримала жодних поступок від США. Він наголосив, що американські санкції проти Москви тривають, а допомога Україні та розвідувальна інформація продовжують надходити.

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"Коли Володимир Путін прокинувся сьогодні вранці, на нього діяли ті самі санкції, що й від початку цього конфлікту, а Україна все ще отримувала постачання озброєння від нас і наших союзників", - заявив Рубіо.

Крім того, держсекретар США не виключає, що Вашингтон запровадить більш жорсткі санкції проти РФ. Він пояснив, чому США досі не зробили цього:

"Можливо, справа дійде до цього... Президент вважає, що якщо почати погрожувати санкціями, росіяни припинять розмовляти. А для нас важливо мати можливість розмовляти з ними і спонукати їх сісти за стіл переговорів".

Рубіо висловився про майбутнє військової допомоги Україні

Раніше державний секретар США Марко Рубіо заявив, що адміністрація президента США Дональда Трампа поки що не планує виділяти нові пакети військової допомоги Україні на додачу до тієї зброї, яку постачають у межах уже ухвалених програм. Він підкреслив, що Вашингтон не припинив постачання зброї.

Рубіо зазначив, що США співпрацюють із партнерами по НАТО, щоб забезпечити Україну додатковими батареями протиракетної оборони Patriot. За його словами, Вашингтон не має вільних комплексів для передачі Україні.

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