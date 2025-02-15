Рубіо зазначив, що у світі звернули увагу на те, що розмова з українським президентом була коротшою.

Держсекретар США Марко Рубіо пояснив, чому розмова президента США Дональда Трампа із його українським колегою Володимиром Зеленським була коротшою за діалог з російським диктатором Путіним. Як розповів Рубіо, розмова Трампа та Зеленського тривала 45 хвилин, а розмова із Путіним - понад годину. Хоча в Кремлі стверджували, що півтори.

Американський чиновник зазначив, що багато хто звернув увагу на цей момент - що розмова з Зеленським була коротшою.

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"Різниця в тому, що з Путіним треба мати перекладачів, і це займає цілу вічність туди-сюди. Зеленський вільно розмовляє англійською, і вони можуть розмовляти і спілкуватися більш безпосередньо, і це відбувається набагато швидше", – пояснив Рубіо.

Розмова Путіна і Трампа: що пишуть у світових ЗМІ

12 лютого відбулася розмова між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним.

Також в той же день відбулася телефонна розмова між Трампом і Зеленським. За словами голови Офісу президента Андрія Єрмака, розмова лідерів "була достатньо довгою, достатньо предметною".

13 лютого президент США Дональд Трамп прокоментував розмови з російським диктатором Володиром Путіним та українським лідером Володимиром Зеленським. За його словами, ці розмови були "чудовими".

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