На його думку, членство України в НАТО та територіальні поступки варто було обговорювати вже за столом переговорів.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус розкритикував стратегію американського президента Дональда Трампа в переговорах з кремлівським правителем Путіним.

За його словами, лідер Сполучених Штатів Америки припустився помилки, прибравши зі столу переговорів питання членства України в НАТО та територіальних поступок. Водночас Путін не зрушив ні на дюйм зі своєї переговорної позиції, цитує міністра Reuters:

"Я думаю, що це було незграбно. Думаю, що це була помилка. Було б набагато краще говорити про можливе членство в НАТО і територіальні зміни за столом переговорів".

Пісторіус зазначив, що європейські країни також мають брати участь у переговорах, оскільки хочуть бути залученими до підтримки мирної угоди. Водночас він додав, що найближчими роками Європа не зможе самостійно гарантувати її дотримання.

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Переговори Путіна і Трампа

Як повідомляв УНІАН, нещодавно відбулася довга телефонна розмова між президентом США Дональдом Трампом і кремлівським правителем. Після цієї розмови Трамп також поспілкувався з президентом України Володимиром Зеленським.

Європейські лідери занепокоєні можливим виключенням Європи з процесу переговорів. Крім того, Трамп виступив проти вступу України до НАТО, а в його команді заявили, що українці не зможуть повернути всі свої території.

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