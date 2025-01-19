Трамп висловив зацікавленість у поїздці до Китаю в перші 100 днів свого перебування на посаді.

Дональд Трамп повідомив радникам, що хоче відвідати Китай після вступу на посаду, прагнучи поглибити відносини з Сі Цзіньпіном. Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на обізнані джерела. Під час свого першого президентського терміну Трамп відвідав Пекін, майже через рік після вступу на посаду.

Хоча помічники Трампа попередили, що рішення про повторний візит ще не ухвалено, проте один із людей, знайомих із ходом обговорення, сказав, що Трамп висловив зацікавленість у поїздці до Китаю в перші 100 днів свого перебування на посаді.

За даними джерел, Трамп і Сі через своїх представників обговорили особисту зустріч, причому один із варіантів передбачає, що майбутній американський президент запросить китайського лідера до США.

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Як нагадує WSJ, Трамп пообіцяв запровадити тарифи до 60% на імпорт із Китаю, тож Пекін украй зацікавлений в участі в переговорах, щоб запобігти або хоча б уповільнити обіцяне підвищення тарифів. Зустріч між двома лідерами, за словами чиновників, може допомогти запустити цей процес.

Трамп також може розглядати Сі як партнера у справі сприяння припиненню війни в Україні, враховуючи те, що Китай надає підтримку Росії. При цьому в повідомленні Трампа в соціальних мережах, присвяченому п'ятничній розмові з Сі, конфлікт не згадується. "Ми з президентом Сі зробимо все можливе, щоб зробити світ більш мирним і безпечним!", - написав він.

За словами наближених до Трампа людей, він також обговорював із радниками можливу поїздку до Індії.

Очікується, що спочатку він зосередиться на внутрішніх справах, включно з новими різкими заходами з охорони кордонів і посиленням депортації. За словами людей, знайомих із його планами, у перший тиждень перебування на посаді він здійснить поїздку по США. Наприкінці тижня Трамп планує відвідати постраждалий від пожеж Лос-Анджелес.

Трамп і Сі - останні новини

Сі Цзіньпін заявив нинішньому главі Білого дому Джо Байдену, що його країна співпрацюватиме з новою адміністрацією Трампа. За його словами, це допоможе врегулювати розбіжності у відносинах між США і Китаєм.

У грудні стало відомо, що Трамп запросив Сі Цзіньпіна на свою інавгурацію, яка відбудеться 20 січня у Вашингтоні.

Однак лідер Китаю відхилив запрошення, і відправить замість себе віцепрезидента Ханя Чжена.

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