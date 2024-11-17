Під час зустрічі президенти США та Китаю провели "відвертий" обмін думками про співпрацю країн.

Президент Китаю Сі Цзіньпін повідомив своєму американському колезі Джо Байдену, що його країна буде співпрацювати з новою адміністрацією Дональда Трампа, аби врегулювати розбіжності у відносинах між США та Китаєм, пише Financial Times.

Відомо, що лідери країн зустрілися під час форуму Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в Лімі (Перу). У своєму вступному слові перед приватною зустріччю з Байденом Сі наголосив, що впродовж останніх чотирьох років відносини між США та Китаєм зазнали "злетів і падінь", проте загалом залишаються "стабільними".

"Китай готовий працювати з новою адміністрацією США над підтриманням зв'язку, розширенням співпраці і подоланням розбіжностей. ... на благо двох народів", - наголосив Цзіньпін.

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Водночас Байден підкреслив, що американо-китайські відносини є найважливішим "альянсом" у світі, проте потім виправився та сказав, що це просто "найважливіші відносини".

"Наші дві країни не можуть допустити, щоб ця конкуренція переросла в конфлікт ... За останні чотири роки, я думаю, ми довели, що ці відносини можливі", - додав Байден.

У FT нагадали, що відносини між США та Китаєм погіршилися впродовж останніх чотирьох років, особливо після того, як тодішній спікер Палати представників США Ненсі Пелосі відвідала Тайвань у 2022 році. Також в минулому році над США пролетіла китайська шпигунська повітряна куля. Після того відносини стали стабільнішими, однак країни все одно залишаються напруженими щодо багатьох питань.

Своєю чергою радник з національної безпеки США Джейк Салліван наголосив, що президенти провели "відвертий" обмін думками про співпрацю, а також обговорили боротьбу з наркотиками та підтримку Китаєм оборонно-промислової бази Росії.

Також Салліван додав, що Байден і Сі досягли важливої домовленості щодо "необхідності збереження людського контролю над рішенням про застосування ядерної зброї". За його словами, це було вперше, коли Китай взяв на себе таке зобов'язання.

"Сьогодні ми створили щось значуще. Це не кінець шляху, але це початок того, що, як ми сподіваємося, може бути продовжено", - запевнив радник.

Китай і США - останні новини

Як писав УНІАН, влада Китаю витратила десятки мільярдів доларів на створення морських комплексів у Південно-Китайському морі та на Хайнані. За словами експертів The Washington Post, це може свідчити про плани лідера КНР напасти на Тайвань. Таким чином ця військова інфраструктура може допомогти Китаю перемогти США й союзників, якщо вони спробують перешкодити нападу Пекіна на Тайвань.

Водночас видання Financial Times повідомило, що санкції Китаю вдарили по компанії зі США, яка постачає безпілотники в Україну. Зокрема з такими проблемами зіткнулася компанія Skydio, тому їй довелося швидко шукати альтернативи.

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