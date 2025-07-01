Президент США не уточнив, що він робитиме, якщо Росія почне наступ у Сумській області.

Президент США Дональд Трамп заявив, що уважно стежить за ситуацією на Сумському напрямку, куди Росія стягнула близько 50 тисяч своїх військових. Таку заяву американський лідер зробив під час поїздки до Флориди.

Репортер запитав у Трампа, що він збирається робити, якщо Росія почне наступ у Сумській області.

"Подивимося, що буде. Я уважно стежу за ситуацією", - відповів він.

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Нагадаємо, що раніше Трамп заявив, що не виключає того, що територіальні амбіції російського диктатора Володимира Путіна виходять за межі України. Він додав, що глава Кремля нібито "хотів би домовитися про завершення війни в Україні". За його словами, Путін - це людина, яку збили зі шляху.

Трамп не готовий до нових санкцій проти РФ

Раніше держсекретар США Марко Рубіо заявив, що адміністрація президента США Дональда Трампа поки не готова до нових санкцій проти Росії. За його словами, це може призвести до того, що Вашингтон втратить можливість розмовляти з Москвою про припинення вогню проти України.

Рубіо запевнив, що Трамп "знатиме правильний час і місце", коли нові санкції проти РФ стануть доцільними. Проте він вважає, що це повністю закриє вікно для переговорів з Росією.

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