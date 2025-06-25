Трамп не готовий до нових санкцій проти Росії: Рубіо назвав головну причину

США поки що не підуть на цей крок, хоч європейські партрнери тиснуть та підштовхують Білий дім до цього рішення.

Адміністрація президента США Дональда Трампа поки не готова до нових санкцій проти Росії. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо під час саміту НАТО у розмові з POLITICO.

"Якщо ми зробимо те, чого всі тут хочуть, а саме — прийдемо та розтрощимо їх ще більшими санкціями, ми, ймовірно, втратимо можливість розмовляти з ними про припинення вогню", — наголосив Рубіо.

Президент України Володимир Зеленський та низка європейських лідерів наполягали на нових санкціях після того, як Володимир Путін вкотре відкинув мирні ініціативи США. Проте у Вашингтоні вважають за краще залишити певну дипломатичну гнучкість.

Відео дня

Рубіо додав, що Трамп "знатиме правильний час і місце", коли нові санкції стануть доцільними. Але попередив:

"Як тільки це станеться, це означатиме, що вікно для переговорів з Росією буде закрито".

За оцінкою американської сторони, Москва продовжує сподіватися на досягнення військових успіхів, які не вдалося забезпечити за переговорним столом.

"Ми вважаємо, що їм буде набагато важче цього досягти, ніж вони думають", — зазначив Рубіо.

США зволікають з новими санкціями проти Росії

Як повідомляв УНІАН, адміністрація Дональда Трампа вкотре демонструє обережність у питанні посилення санкційного тиску на Росію. Попри заклики Києва та ключових європейських столиць, Вашингтон відмовляється негайно вживати жорсткіших заходів. Нещодавно Сенат США відклав жорсткі санкції проти Росії.

Цей підхід викликає занепокоєння у європейських партнерів США. Україна ж наполягає, що невизначеність Вашингтона підриває довіру та дає Росії додатковий простір для ескалації.

Вас також можуть зацікавити новини: