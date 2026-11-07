Трамп і Венс за лаштунками разом намагаються закінчити війну з Іраном, - Axios

Венс останні 2 тижні особисто бере участь у непрямих переговорах із Тегераном, метою яких є укладення нової угоди про припинення вогню.

На тлі публічних розбіжностей між президентом США Дональдом Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом, за лаштунками вони спільно працюють над припиненням війни з Іраном.

Венс останні 2 тижні особисто бере участь у непрямих переговорах з Тегераном, мета яких – досягнення нової угоди про припинення вогню та відновлення переговорів щодо ядерної проблематики, пише Axios з посиланням на власні джерела.

За даними видання, віце-президент майже щодня спілкується з прем’єр-міністром Катару Мухаммедом бен Абдулрахманом Аль Тані, головою армії Пакистану Асімом Муніром та іншими посередниками.

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За даними видання, у переговорах також беруть участь спеціальний посланник Трампа Стів Віткофф та його зять Джаред Кушнер.

Зазначається, що приблизно 2 тижні тому Венс надіслав листа секретарю Вищої ради безпеки Ірану Мохсену Резаї з пропозицією відновити прямі переговори. Іранські чиновники зазначили, що це надало нового імпульсу дипломатичним зусиллям. Сторони вже навіть обговорюють можливу зустріч переговірників.

"Активна участь Венса свідчить про те, що він взяв на себе завдання вивести США з конфлікту, який, на його думку, став причиною нищівної поразки Республіканської партії на виборах. Крім того, це виводить нинішній раунд непрямих переговорів на найвищий рівень в адміністрації", – написало видання.

При цьому Трамп, зі свого боку, дав шанс дипломатичним зусиллям. Він підтвердив, що США ведуть переговори з Іраном, і особисто обговорив посередництво з еміром Катару. При цьому Трамп не відмовляється від військового тиску.

Війна США з Іраном

28 лютого 2027 року виповниться рівно рік, як США та Ізраїль розпочали військову операцію проти Ірану, завдавши ударів по військових об’єктах та ядерній інфраструктурі країни. У результаті атак загинув верховний лідер Ірану Алі Хаменеї.

Пізніше за посередництва Пакистану сторони домовилися про припинення вогню, однак досягти стійкої мирної угоди не вдалося. Напруженість зберігається через розбіжності щодо іранської ядерної програми, санкцій та ситуації в Ормузькій протоці.

В останні місяці сторони продовжували обмінюватися ударами. На початку листопада американські військові атакували іранські об’єкти на острові Кешм в Ормузькій протоці. За даними ЗМІ, Вашингтон пояснив ці дії необхідністю захистити американські сили та судноплавство.

Водночас тривають дипломатичні зусилля з врегулювання конфлікту.

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