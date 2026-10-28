США попередили країни Перської затоки про нову війну проти Ірану, - WSJ

Є ризик серйозної ескалації, за допомогою якої США мають намір послабити потенціал Тегерана і підштовхнути до переговорів.

Влада США попередила країни Перської затоки про необхідність підготуватися до короткої та інтенсивної війни проти Ірану після проміжних виборів до Конгресу США.

Як пише The Wall Street Journal (WSJ) із посиланням на посадовців, знайомих із ситуацією, ці повідомлення дипломатичними та військовими каналами є одними з ознак того, що США та Ізраїль готуються розпочати новий раунд важких бойових дій проти Ірану.

За словами джерел, є ризик серйозної ескалації, за допомогою якої США мають намір послабити потенціал Тегерана і підштовхнути до переговорів.

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За даними WSJ, американські військові вже перекидають у регіон систему протиповітряної оборони Patriot та поповнюють запаси боєприпасів. Видання вказало, що юлйлві літаки готуються завдавати ударів. Наступного місяця до угруповання з 20 військових кораблів на Близькому Сході приєднається додаткова авіаносна ударна група та підрозділ морської піхоти.

Серед цілей, по яких будуть завдаватися удари, джерела видання назвали іранську інфраструктуру та ядерні об'єкти, повідомили поінформовані джерела.

При цьому видання зауважило, що президент США Дональд Трамп ще не ухвалив остаточного рішення, але схиляється до масштабної післявиборчої атаки.

Крім того, ізраїльський прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу натякнув, що Ізраїль разом із Трампом можуть розпочати нову війну з Іраном.

"Ізраїль та наш друг президент Трамп отримали унікальну можливість – раз і назавжди усунути іранську загрозу. Ми змогли перемогти наших ворогів, і ми зможемо зробити це у майбутньому", – заявив він.

Війна США проти Ірану

28 лютого США та Ізраїль розпочали військову операцію проти Ірану, завдавши ударів по військових об'єктах та ядерній інфраструктурі країни. Унаслідок атак загинув верховний лідер Ірану Алі Хаменеї. Згодом за посередництва Пакистану було досягнуто домовленостей про припинення вогню, однак напруженість збереглася. Сторони продовжили обмінюватися ударами, а ключовими питаннями залишилися іранська ядерна програма, ситуація в Ормузькій протоці та санкції проти Тегерана.

24 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що війна може завершитися найближчим часом – шляхом укладення угоди або іншим способом. Водночас він визнав, що бойові дії спричинили зростання цін на нафту. Конкретної дати завершення війни американський президент не назвав.

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