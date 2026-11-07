Мирні переговори: Кремль відповів, кого відправить в Абу-Дабі

До переговорної групи увійдуть помічник Володимира Путіна, заступники глави МЗС РФ та керівник російської військової розвідки.

Росія визначила представників своєї делегації для участі в переговорах зі США та Україною, які мають відбутися наступного тижня. До її складу увійдуть високопосадовці дипломатичного та військового відомств, зокрема помічник Кремля Володимир Мединський і начальник російської військової розвідки Ігор Костюков. Про це 7 листопада повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков, передає Reuters.

За словами Пєскова, російську делегацію також представлятимуть заступники міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков і Михайло Галузін.

Крім того, до переговорної групи увійдуть начальник російської військової розвідки Ігор Костюков та старший офіцер Генерального штабу Юрій Жигарловський.

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Речник Кремля додав, що в переговорах також братимуть участь інші високопосадовці дипломатичного та військового рівня.

Переговори в Абу-Дабі - головні новини

Нагадаємо, тристороння зустріч представників України, США та Росії запланована на 10–11 листопада в Абу-Дабі, столиці Об'єднаних Арабських Еміратів. Раніше спеціальний посланець президента США Стів Віткофф повідомив, що сторони обговорюватимуть подальші кроки для досягнення миру.

За даними ЗМІ, керівник Офісу президента Кирило Буданов очолить українську делегацію на тристоронніх переговорах між Україною та Росією за посередництва США.

Напередодні переговорів Трамп заявив, що майбутня угода між Україною та Росією може стати "дуже масштабною". За його словами, напередодні він провів кілька телефонних розмов, присвячених врегулюванню війни, а ще кілька планує провести наступного дня. Водночас президент США не уточнив, із ким саме спілкувався.

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