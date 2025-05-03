Зеленський назвав розмову з Трампом "найкращою з усіх, що у нас коли-небудь були".

Президент України Володимир Зеленський розповів про що говорив із президентом США Дональдом Трампом у Ватикані та поділився враженнями від зустрічі.

Як повідомляє Укрінформ, Зеленський назвав розмову "кращою з усіх, що в нас коли-небудь були" і висловив упевненість, що після цієї зустрічі Трамп почав дивитися на ситуацію по-іншому. Він також підкреслив, що формат "тет-а-тет" виявився дуже вдалим.

"Я вважаю, що з президентом Трампом у нас була найкраща розмова з усіх, що були до цього. Можливо, вона була найкоротшою, але найпредметнішою. За всієї поваги до наших команд, але формат тет-а-тет, на мій погляд, спрацював. У нас була правильна атмосфера самої розмови", - заявив Зеленський.

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Він також розповів, що під час зустрічі підняв тему систем ППО і отримав хороший відгук.

"Я сказав Трампу про ту (необхідну для України) кількість. Він відповів, що вони працюватимуть над цим. Це не безкоштовні речі. І я б хотів, щоб у нас був доступ до закупівлі американської зброї", - заявив Зеленський.

Він також підкреслив, що під час зустрічі Трамп висловив свою позицію щодо накладення додаткових санкцій проти Росії.

"...Я порушив питання про санкційні кроки США. Не буду говорити деталі, але те, що він мені сказав, звучить дуже сильно", - заявив Зеленський.

Переговори Трампа і Зеленського в Римі

Як повідомляв раніше УНІАН, президент України Зеленський у Римі зустрівся з президентом США Трампом, коли обидва лідери прибули до столиці Італії для участі в похоронах Папи Римського Франциска. Вони розмовляли в Базиліці Святого Петра близько 15 хвилин.

Трамп після зустрічі із Зеленським опублікував довгий пост, у якому заявив, що Путін "просто водить мене за ніс, і з ним потрібно боротися по-іншому".

Видання Axios дізналося, що Зеленський сказав Трампу на зустрічі у Ватикані. Зазначається, що український президента закликав американського лідера зайняти більш жорстку позицію щодо Путіна і знову зробити пріоритетом повне припинення вогню. Також Зеленський заявив, що не визнає Крим російським, і, за словами джерела, Трамп дав зрозуміти, що не вимагає від нього цього.

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