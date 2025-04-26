Наразі зустріч обох завершилася. Вони прибули в Італію на прощання з Папою Римським Франциском.

Президент України Володимир Зеленський у Римі провів зустріч із президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на речника президента Сергія Никифорова.

Обидва лідери прибули до столиці Італії для участі у похороні Папи Римського Франциска.

Оновлено в 11:17. Зустріч Трампа та Зеленського станом на зараз завершилася. Президенти вже прибули до базиліки Святого Петра на церемонію прощання з Папою Римським Франциском.

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Оновлено об 11:25. Як повідомляє Sky News з посиланням на джерела у Ватикані, Трамп зустрівся із Зеленським напередодні похорону Папи Римського. Президенти США та України також домовилися провести подальші переговори після богослужіння.

Їхня двостороння зустріч відбулася після того, як спецпосланник Трампа Стів Віткофф провів переговори з Володимиром Путіним у Кремлі.

Оновлено о 12:06. Президенти США та України провели "дуже продуктивну дискусію", заявив Sky News офіційний представник Білого дому.

Колишній посол Великої Британії в Росії сер Тоні Брентон сказав, що ця подія відкриває дипломатичні можливості, включаючи "наймасштабнішу зустріч" між Трампом і Зеленським. За словами дипломата, ця зустріч після публічної суперечки в Білому домі, може стати "важливим кроком" у початку мирного процесу між Росією та Україною.

Зустріч Трампа і Зеленського в Римі

21 квітня зранку стало відомо про смерть Папи Римського Франциска. Він пішов з життя у 88 років. Як повідомив Ватикан, причиною смерті став інсульт і незворотня серцева недостатность.

Згодом стало відомо, що президент України Володимир Зеленський планує здійснити візит до Риму і Ватикану для участі в церемонії прощання з Папою Римським Франциском.

Вночі у Рим вже прибув президент США Дональд Трамп у супроводі дружини Меланії. За даними ЗМІ, Київ звернувся до Рима та інших партнерів із проханням провести саміт щодо України, коли лідери низки держав приїдуть на похорон Папи Римського.

Вранці La Repubblica повідомила, що Трамп у Римі зустрінеться із українським лідером Володимиром Зеленським.

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