Зустріч між президентами відбулася в "позитивному" ключі.

Президент України Володимир Зеленський використав свої 15 хвилин із президентом США Дональдом Трампом у Ватикані по максимуму, закликавши американського лідера зайняти більш жорстку позицію щодо кремлівського диктатора Володимира Путіна та знову зробити пріоритетом повне припинення вогню, повідомили Axios два джерела, поінформовані про зустріч у Ватикані.

Повідомляється, що радники Зеленського були розділені в думці, чи варто взагалі ризикувати і проводити особисту зустріч після провалу в Овальному кабінеті. Але за її підсумками, за словами джерел, Зеленський відчув, що йому вперше вдалося змінити позицію Трампа щодо Путіна.

Це підтвердила і жорстка заява Трампа на адресу Путіна після масованої повітряної атаки на Київ. "Можливо, він [Путін] зовсім не хоче закінчити війну, він просто водить мене за ніс - і з ним потрібно чинити інакше, наприклад, через банківські або вторинні санкції?" - написав тоді президент США.

Відео дня

Зустріч на період похорону Папи Франциска не була узгоджена заздалегідь. Спочатку передбачалося, що лідери двох країн спробують зустрітися після церемонії. Але Зеленський зустрівся з Трампом після прибуття і знайшли можливість поговорити наодинці в Соборі Святого Петра.

Видання повідомляє, що Зеленський сказав американському лідеру, що Путін не поступиться, якщо він не посилить тиск. Одне з джерел зазначило, що Трамп відповів, що, можливо, йому дійсно варто змінити свій підхід до Путіна. Зеленський також наполягав на поверненні до початкової пропозиції про безумовне припинення вогню як стартової точки для мирних переговорів - Україна цю пропозицію прийняла, а Росія відкинула. Трамп, схоже, з цим теж погодився.

"На зустрічі Зеленський знову заявив, що не визнає Крим російським, і, за словами джерела, Трамп дав зрозуміти, що не вимагає від нього цього. План передбачає визнання з боку США, а не України", - ідеться в матеріалі.

Крім того, ЗМІ пише, що Зеленський також сказав Трампу, що він не боїться йти на поступки заради закінчення війни, але йому потрібні досить надійні гарантії безпеки. І наостанок президент США наполіг, щоб Україна якомога швидше підписала угоду щодо корисних копалин.

Axios також зазначає, що однією з причин, чому ця зустріч і зовсім пройшла більш позитивно, могла бути відсутність віцепрезидента США Джей Ді Венса і спецпредставника Білого дому Стіва Віткоффа, яких Україна вважає більш лояльними до російської позиції.

Інші новини про зустріч Трампа із Зеленським

Раніше УНІАН повідомляв, що Трамп зізнався, про що говорив із Зеленським у Ватикані. За його словами, український лідер став більш "спокійним" і зацікавленим в угоді про припинення війни. Вони нібито встигли коротко обговорити питання окупованого Криму.

Крім того, Трамп наполягав на особистій зустрічі із Зеленським у Ватикані. "Він був сповнений рішучості поговорити із Зеленським віч-на-віч і обговорити, як ми збираємося покласти край найбільшій сухопутній війні в Європі", - зазначив радник Трампа з національної безпеки.

Вас також можуть зацікавити новини: