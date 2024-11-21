Гетца звинуватили в сексуальних стосунках з неповнолітньою дівчиною.

Колишній член Палати представників Сполучених Штатів Америки Метт Гетц зняв свою кандидатуру на посаду генерального прокурора.

Він опублікував в мікроблозі X пост, в якому розповів про зустрічі з американськими сенаторами. За словами Гетца, його затвердження на посаду відволікає увагу від роботи з переходу нової адміністрації, а зараз не варто витрачати час на затяжну сутичку:

"Міністерство юстиції Трампа має бути на місці і готовим до роботи в перший же день. Я залишаюся повністю відданим тому, щоб Дональд Трамп став найуспішнішим президентом в історії. Для мене назавжди залишиться честю, що президент Трамп номінував мене на посаду, і я впевнений, що він врятує Америку".

Скандал навколо Гетца

Минулого тижня в команді Трампа заявили, що номінують конгресмена Метта Гетца на посаду генпрокурора. У заяві йшлося про те, що він зможе "відновити сильно підірвану віру і впевненість американців у Міністерстві юстиції".

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Як пише Reuters, нещодавно Комітет з етики розпочав розслідування у зв'язку зі звинуваченнями політика в сексуальних стосунках з 17-річною дівчиною.

Гетц заперечує провину, однак республіканці в Сенаті не хочуть голосувати за його кандидатуру до висновку Комітету.

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