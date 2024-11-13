Конгресмена Метта Гетца з Флориди висунуто на посаду Генерального прокурора Сполучених Штатів.

Обраний президент США Дональд Трамп підтвердив, що обрав сенатора Марко Рубіо (штат Флорида) на посаду державного секретаря у своїй наступній адміністрації, а Метта Гетца - на посаду генерального прокурора. Тулсі Габбард стане директором Національної розвідки.

53-річний Рубіо має багатий досвід у сфері зовнішньої політики і перетворився з противника Трампа на близького союзника. Рубіо був фіналістом на посаду віцепрезидента Трампа, пише видання USA Today.

У разі затвердження Сенатом Рубіо стане головним дипломатом США при президенті, який присягнувся слідувати програмі "Америка перш за все" на тлі воєнних конфліктів між Україною і Росією та Ізраїлем і ХАМАСом.

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"Для мене велика честь оголосити, що сенатор Марко Рубіо з Флориди висунутий на посаду державного секретаря Сполучених Штатів. Марко - поважний лідер і дуже сильний голос на захист свободи. Він буде сильним захисником нашої нації, вірним другом наших союзників і безстрашним воїном, який ніколи не відступить перед нашими супротивниками. Я з нетерпінням чекаю на спільну роботу з Марко, щоб зробити Америку і весь світ знову безпечними і великими!", - повідомляється в підготовленій заяві Трампа.

Він також повідомив, що конгресмен Метт Гетц із Флориди висунутий на посаду Генерального прокурора Сполучених Штатів.

"Метт - глибоко обдарований і наполегливий адвокат, який здобув освіту в юридичному коледжі Вільяма і Мері, який відзначився в Конгресі, зосередившись на досягненні вкрай необхідної реформи в Міністерстві юстиції. Мало що може бути важливішим в Америці, ніж припинення партійного озброєння нашої системи правосуддя. Метт покладе край озброєному уряду, захистить наші кордони, знищить злочинні організації та відновить сильно підірвану віру і впевненість американців у Міністерстві юстиції", - написав він.

Що відомо про Марка Рубіо

Зазначається, що наразі Рубіо є провідним республіканцем у сенатському комітеті з розвідки та входить до складу сенатського комітету з міжнародних відносин. Американець кубинського походження, Рубіо стане першим латиноамериканцем на посаді держсекретаря.

Сенатор із трьома термінами повноважень висловлював підтримку військовим діям України проти Росії, але проголосував проти виділення країні додаткової допомоги на $61 млрд.

Нещодавно він заявив, що військове протистояння в Україні закінчиться "врегулюванням шляхом переговорів", що Трамп також підтримує. Він також виступав за жорсткий підхід до таких супротивників Америки, як Китай, Росія, Іран, Куба і Венесуела.

За даними джерел, Трамп розглядав кандидатури Рубіо, а також сенатора Білла Гагерті (штат Теннессі), колишнього посла США в Німеччині Ріка Гренелла і колишнього радника з національної безпеки Роберта О'Браєна.

Зазначається, що це гучне призначення ще має бути затверджене більшістю голосів у Сенаті, хоча, найімовірніше, головного болю не буде з огляду на 53-місцеву більшість республіканців у палаті наступного року та давні зв'язки Рубіо в Сенаті.

Також Трамп запропонував призначити директором Національної розвідки колишнього члена Палати представників Конгресу США Тулсі Габбард, пише Associated Press.

У минулому вона була прихильницею демократів і обиралася від них, але 2022 року покинула партію. Говорячи про повномасштабне вторгнення РФ, Габбард заявляла, що Україна не гідна захисту, оскільки нібито не є демократією. У перші дні війни вона стверджувала, нібито Байден "хотів, щоб Путін напав на Україну, щоб накласти драконівські санкції на Росію". Також вона неодноразово звинувачувала чинного президента США в "розпалюванні" російсько-української війни.

Призначення Трампа - останні новини

Обраний президент США Дональд Трампвизначився з кандидатурою на посаду голови Центрального розвідувального управління (ЦРУ). Її обійме давній соратник ексглави Білого дому Джон Реткліфф. Як відомо, під час першої канденції Трампа Реткліфф був директором Національної розвідки.

Раніше УНІАН писав, що не всі члени команди Дональда Трампа позитивно відгукуються про Україну, проте надії на те, що все буде не так вже й погано - є.

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