Не всі члени команди Дональда Трампа позитивно відгукуються про Україну, однак надії на те, що все буде не так уже й погано - є.

Після нещодавньої перемоги на президентських виборах, Дональд Трамп розпочинає формування кабінету і призначення управлінців на ключові пости у своїй адміністрації.

Марко Рубіо - Держсекретар США

Сенатор від штату Флорида, американець кубинського походження Марко Рубіо входить до комітету з міжнародних відносин Сенату і вважається "яструбом" щодо Китаю та Ірану. У разі його затвердження Сенатом наступного року, він стане першим латиноамериканцем, який обійняв посаду головного дипломата Вашингтона. Рубіо, на відміну від багатьох в оточенні Трампа, не є затятим ізоляціоністом, що, ймовірно, і зумовило його призначення на пост глави американського МЗС.

Метт Терпін, науковий співробітник Гуверівського інституту і колишній директор із Китаю Ради національної безпеки адміністрації Трампа, зазначив, що Рубіо, який балотувався в президенти від Республіканської партії 2016 року, був одним із найперших антикитайських "яструбів" - задовго до того, як держапарат США став приділяти увагу зростанню впливу Пекіна як у світі, так і в самих США. Саме він почав привертати увагу до діяльності та обладнання Huawei (звинувачену в шпигунській діяльності та передачі даних китайському уряду) та інших китайських технологічних гігантів; закликав закрити китайське консульство в Г'юстоні, яке назвав "гігантським шпигунським гніздом", а також закликав почати розслідування щодо купівлі ByteDance платформи TikTok.

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На початку путінського вторгнення Рубіо був активним прихильником допомоги Україні, неодноразово заявляючи, що ця підтримка - стратегічно важливий крок, спрямований на стримування російської агресії та запобігання подальшій дестабілізації Європи. Водночас у квітні, коли в Конгресі ухвалювали пакет допомоги Україні, Тайваню та Ізраїлю в розмірі $95 млрд, проголосував проти, аргументуючи рішення тим, що в документі не врахували питання безпеки кордонів, яке мало б зупинити потік нелегальної міграції до США через кордон із Мексикою. Водночас сенатор заявляв, що майбутня адміністрація Трампа закінчить війну "шляхом переговорного врегулювання", але ухилився від прямої підтримки ідеї майбутнього віцепрезидента Джей Ді Венса щодо створення демілітаризованої зони між Україною та РФ: Рубіо, за його словами, його влаштує будь-яка угода, яка покладе край війні і буде на користь Україні.

"Я думаю, що українці були неймовірно хоробрими і сильними, коли протистояли Росії. Але, врешті-решт, те, що ми тут фінансуємо, - це патова війна, і їй час покласти край. Я думаю, що тут має бути здоровий глузд. Не потрібно бути фанатом Володимира Путіна, щоб хотіти закінчення війни", - сказав він у листопаді в ефірі телеканалу Today.

Рубіо також висловив думку, що "Україні знадобиться 100 років, щоб відновити країну".

Заява про намір покласти край війні навряд чи означатиме, що деструктивна поведінка Кремля буде адміністрацією Трампа ігноруватися. У лютому 2022-го року Рубіо без іронії припустив, що в Путіна можуть бути психічні відхилення, він завжди допомагав російській опозиції та боровся за звільнення політв'язнів, і брав участь у написанні майже всіх санкційних заходів проти РФ, а нещодавно уточнив, що одним із першочергових завдань нової команди стане боротьба з російською гібридною війною:

"Ми знаємо, що росіяни брали участь у спробах диверсійних операцій по всій Європі, щоб завдати шкоди європейським країнам, які допомагають Україні, і я думаю, що це сфера, на якій ми повинні зосередитися, і яку адміністрація Трампа зробить пріоритетом".

Майкл Волтц - Радник з національної безпеки

Бойовий ветеран армійського спецназу, який служив в Афганістані, на Близькому Сході та в Африці, Волтц є скептиком щодо НАТО, і, як очікується, стане ще одним членом адміністрації Трампа, який займе жорстку позицію по відношенню до Китаю. Саме Волтц визначатиме політику США щодо безпеки Тайваню, конфлікту на Близькому Сході та розв'язаної путінським режимом війни.

Волтц скептично ставиться до допомоги США Україні та закликає країни НАТО витрачати більше коштів на колективну оборону. Він також підтримав заяву Трампа про те, що той зможе припинити бойові дії в Україні "в перший же день" свого правління.

Те, що два важливих зовнішньополітичних пости США обіймуть помірковані "яструби", певною мірою може заспокоювати Україну, проте наразі видається, що якщо Волтц і буде "яструбом", то навряд чи по відношенню до Москви - особливо у світлі відмови Трампа взяти у свою команду Майка Помпео. Останнього вважали одним із головних претендентів на посаду міністра оборони в другій адміністрації Трампа, оскільки в першій він уже обіймав посади директора ЦРУ і держсекретаря, але його критика дій 45-го президента і виступи за набагато рішучішу підтримку України, включно з ленд-лізом на $500 млрд, явно входили в суперечність із позицією як самого Трампа, так і його оточення.

Напередодні виборів Волтц заявляв, що вважає "цілком розумним" закінчення російської агресії шляхом "якогось дипломатичного рішення". Він також критикував адміністрацію Байдена за підтримку "нескінченного конфлікту, який США не можуть собі дозволити, без чіткої мети і з необмеженими витратами, що загнали нас у глухий кут", і, звісно, хвалив Трампа за те, що той зосереджений на тому, "щоб закінчити війну" та створити стратегію, яка дасть змогу "посадити обидві сторони за стіл переговорів".

Основним же полем діяльності Волтца, як очікується, стануть відносини з Піднебесною. Як вважає Метт Терпін, вибір 50-річного конгресмена від штату Флорида підтверджує намір Трампа провести ревізію відносин із Пекіном у бік посилення, і одним із важелів, за допомогою яких США тиснутимуть на китайську компартію, як це відбувалося під час першого терміну Трампа, стане Волтц. "Військово-морський флот Китаю більший за наш. Ми повинні зробити значні інвестиції в нашу власну готовність", - говорив політик, обговорюючи напруженість навколо Тайваню. Він також висловлював переконання, що Китай потребує Америки більше, ніж Америка Китаю, тож США матимуть інструменти для того, щоб впливати на імперію Сі. У його баченні, зміцнення військового потенціалу США і посилення партнерських зв'язків в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні - ключові кроки для стримування Китаю.

Помічник Трампа Елбрідж Колбі незадовго до виборів пролив світло на те, як команда Трампа бачить "дорожню карту": Москву треба висмикнути з орбіти впливу Китаю, який зацікавлений у продовженні російсько-української війни, яка ослаблює РФ і робить її більш залежною від азіатського тигра. Ймовірно, зокрема встановлення нового балансу в трикутнику США - Китай - Росія буде одним із важливих напрямків діяльності Волтца.

Джон Реткліфф - голова ЦРУ

Реткліфф, колишній глава розвідки в останній адміністрації Трампа, був обраний на пост глави ЦРУ. Раніше він був конгресменом від Техасу, Трамп у своїй заяві назвав його "борцем за правду і чесність". Реткліфф також був членом команди Трампа в "Рашагейті" - справі про імпічмент 2020 року. Сам Трамп нагадав, що саме Реткліфф "викрив фейк штабу Гілларі Клінтон щодо втручання Росії у вибори 2016 року і відмовився брехати про ноутбук Гантера Байдена".

За зовнішньополітичною лінією Реткліфф відомий своїм критичним ставленням до Китаю, називаючи його "найбільшою загрозою Америці з часів Другої світової війни". Звинувачення класичні: шпигунство, спроби впливати на внутрішню політику США, крадіжка інтелектуальної власності.

Піт Хегсет - міністр оборони

Пост міністра оборони США обійме досить екстравагантна персона, що виділяється навіть на тлі Трампа. Це християнин-євангеліст, капітан запасу, ветеран воєн в Іраку та Афганістані з двома Бронзовими зірками Піт Гегсет. Останніми роками він працював телеведучим на каналі FOX News, розпочавши з посади кореспондента 2014 року, а за три роки ставши співведучим FOX & Friends Weekend.

Відомий своєю різкою критикою лівих ідей, "культури скасування" і політкоректності, особливо у сфері освіти та медіа. Також висловлюється за збереження традиційних американських цінностей і проти зайвого втручання держави.

Трамп вважає Хегсета "жорсткою і розумною людиною", яка щиро вірить у те, що Америка понад усе.

"Зізнаюся, я не знав, хто він, ще 20 хвилин тому. І в нього, схоже, немає жодного досвіду в політиці Міністерства оборони. Я не бачу жодних доказів того, що ця людина має будь-які стосунки з нашими зарубіжними партнерами. Як він збирається працювати в різних коаліціях, які в нас є?" - заявив головний демократ у комітеті зі збройних сил Палати представників Адам Сміт, коментуючи призначення Хегсета.

Сам новоспечений міністр оборони звинувачував ХАМАС у загибелі жителів Гази, підтримував агресивний підхід проти Ірану і був поміркованим супротивником відправки американської допомоги Україні. "Те, що відбувається в Україні, важливо. Але це тьмяніє порівняно зі злочинністю, яку я бачу на своїх вулицях, з показною політкоректністю, яку я бачу в нашій культурі, з інфляцією, яку я відчуваю на своєму гаманці, і з реальним кордоном, який мене хвилює - південним кордоном, який повністю відкритий. З кожного з цих питань якість життя простих американців погіршилася", - говорив Гегсет в ефірі FOX.

Вівек Рамасвамі - Міністерство з підвищення ефективності уряду

Рамасвамі - висхідна зірка Республіканської партії, бізнесмен, мільярдер, автор бестселера Woke, Inc., книжки, присвяченої корпораціям, які обстоюють моральні принципи поряд з прибутком, - ця книжка стала одним із канонів культурної війни у США для альт-правих (неоднорідного руху, до якого, проте, записують прихильників переваги білих, націоналістів, неонацистів, неофашистів, неоконфедератів, заперечувачів Голокосту та іншу строкату публіку). Він із бідної сім'ї, його батьки-індуси привезли його в Америку, але зараз його статки перевищують $1 млрд, він один із 20 наймолодших мільярдерів США. Зірка Рамасавамі зійшла в останній рік, коли він став регулярно брати участь у політичних дебатах на президентських праймеріз від Республіканської партії і став переможцем першого туру. Спочатку політика розглядали як кандидата на посаду віцепрезидента, але в підсумку вибір припав на Джей Ді Венса.

Позиція його щодо України далека від тієї, яку б бажали на Банковій. Рамасвамі обіцяв заблокувати потенційний вступ України до НАТО, зняти з Москви санкції та повернути на світовий ринок:

"Я не підтримую Україну, тому що це не відповідає американським інтересам. Принаймні, мій план щодо припинення війни в Україні насправді, ймовірно, буде кращим для України, він буде реалізований зі збереженням її суверенітету. Ця війна закінчиться просто зараз, якщо США не втручатимуться і скажуть, що ми не будемо більше фінансувати її, якщо після Зеленського прийде до влади якийсь там воєначальник із військовою технікою на пару сотень мільярдів доларів"

Колишня постпред при ООН Ніккі Гейлі заявила, що у Рамасвамі "немає досвіду зовнішньої політики". Під час дебатів між ними на заяву новообраного члена команди Трампа про те, що "Україна не є демократичною державою, а українці прославляють нациста у своїх лавах - коміка в штанях-карго, людину на ім'я Зеленський. Регіони України, окуповані росією - Луганськ, Донецьк - це російськомовні регіони, які навіть не були частиною України з 2014 року. Це незаперечні факти. І тому представляти це, як якусь боротьбу добра зі злом, не потрібно", Гейлі сказала, що у Путіна і Сі Цзіньпіна "течуть слину, коли думаєш, що така людина, як Рамасвамі, може стати главою США".

Президентом Рамасавамі не став, але отримав в управління структуру "з підвищення ефективності уряду" (Department of Government Efficiency, DOGE), метою якої стане очищення виконавчої влади та "позбавлення адміністрації від урядової бюрократії, скорочення надлишкового регулювання і реструктуризація федеральних відомств". По суті, створена структура покликана боротися з deep state, "глибинною державою", яка, на думку Трампа, саботувала безліч його ініціатив під час першої каденції. З урахуванням нової президентської команди, переобрання спікера Джонсона, контролю над Палатою представників і більшості представників Республіканської партії в Сенаті, для реформ, які Трамп анонсував (і які не анонсував) під час передвиборчої кампанії, його руки виглядають розв'язаними.

Ілон Маск - Міністерство з підвищення ефективності уряду

Разом із Рамасвамі переформовувати держапарат буде Ілон Маск, "людина і пароплав", що не потребує представлень. Весь 2024-й рік Маск був найгучнішим уболівальником Трампа і зробив для його перемоги у фінансовому плані більше, ніж будь-хто, а в медійному - поступившись хіба що Такеру Карлсону. Як і з Рамасвами, все, що пов'язано останній рік з Ілоном Маском, виглядає для України "червоним прапором" - вимкнення Starlink над Кримом, тролінгові пости в соцмережі X, регулярні прогнози щодо урізання американської допомоги, за даними ЗМІ - і неофіційні контакти з Путіним. Під час телефонної розмови з Трампом Маск запевнив Зеленського, що продовжить підтримувати Україну шляхом надання їй доступу до терміналів супутникового зв'язку Starlink, але коментуючи план нового президента США щодо демілітаризованої зони, він написав:

"Скоро безглуздим убивствам прийде кінець. Час для паліїв війни і спекулянтів минув".

Крісті Ноем - міністр внутрішньої безпеки

Ноем, яка обіймає посаду губернатора Південної Дакоти з 2019 року, є вірним союзником Трампа і допомогла йому на виборах з набором жіночого електорату. Очікується, що саме вона буде курирувати "репресії" проти нелегальних мігрантів під час другого президентського терміну. Її також розглядали на роль віцепрезидентки, але зрештою перед виборами від Ноем було вирішено м'яко дистанціюватися, як і від кількох інших однодумців - ідеологічних (на кшталт Лори Лумер) та політичних (Марджорі Тейлор Грін), за якими тягнувся шлейф "токсичності".

У випадку Ноем роль зіграла її автобіографічна книжка "Назад дороги немає: Правда про те, що не так з політикою і як нам просунути Америку вперед", де вона розповіла, як застрелила власного пса Крікета, бо він душив сусідських курей, а також не слухався її на полюванні. "Я ненавиділа його. Він виявився непіддатливим, небезпечним для всіх, з ким контактував, і менш ніж нікчемним як мисливський собака", - розсудила Ноем, тож відвела пса до насипу і застрелила його. У тій самій книжці вона зізнається, як пізніше їй довелося "виконати ще одну неприємну роботу" і розправитися з цапом, бо той був некастрованим, "гидким і злим", "любив ганятися за дітьми" і погано пахнув. Після першого пострілу цап вижив, тому Ноему довелося повернутися до машини за ще одним патроном і добити тварину.

Щодо України Ноем висловлювалася нечасто, але навесні 2023 року назвала військову допомогу Сполучених Штатів Україні дорогою стратегічною помилкою, яка підштовхує Росію до союзу з Китаєм. "Це має бути боротьба Європи, а не наша. Ми не повинні витрачати гроші платників податків під загрозою ядерної війни", - сказала тоді вона. На своїй посаді вона навряд чи буде якимось чином впливати на політику США щодо агресії Путіна, санкцій або відносин із НАТО, тож її призначення є характерним тільки підтвердженням того, що Трамп навколо себе збирає якщо не ізоляціоністів, то вкрай американоцентричних політиків, яких події в інших частинах світу не надто турбують.

Білл МакГінелі - Радник Білого дому

Макгінелі повернеться до Білого дому за Трампа в якості його радника. Він був секретарем кабінету міністрів під час першої адміністрації Трампа, а також обіймав посаду генерального радника в Національному республіканському сенаторському комітеті. Трамп у своїй заяві назвав його "розумним і наполегливим юристом, який допоможе мені просувати наш порядок денний "Америка насамперед", одночасно борючись за чесність виборів і проти використання правоохоронних органів як зброї", і сказав, що він відіграв важливу роль у перемозі Республіканської партії на виборах 2024 року. Раніше МакГінлі також обіймав посаду генерального юрисконсульта Національного республіканського сенаторського комітету.

Еліс Стефанік - Постпред в ООН

Стефанік увійшла в історію, 2014 року вигравши місце в Палаті представників і у віці 30 років ставши наймолодшою жінкою, коли-небудь обраною до Конгресу. Вона має обмежений дипломатичний досвід, але є відкритим критиком ООН і затятим союзником Ізраїлю. Після того, як в університетах США почастішали випадки антисемітизму, пов'язані з бойовими діями в секторі Газа, Стефаник зажадала пояснень від президентів навчальних закладів, і двоє з них подали у відставку після негативної реакції на їхні виступи. "На двох менше", - не приховувала радості Стефаник після того, як президентка Гарварду Клодін Гей пішла зі своєї посади. Організації Об'єднаних Націй, за її словами, "Джо Байден і Камала Гарріс дозволили розкладатися на ґрунті антисемітизму". Також вона пригрозила відмовитися від фінансування ООН, що цілком вписується у бачення команди Трампа, яка вважає організацію одночасно і "антиамериканською", і "антиізраїльською".

Не менш вірним союзником Стефаник є і для Трампа - під час першої спроби імпічменту Трампа 2019 року Стефаник була одним із головних його захисників на Капітолійському пагорбі, і, як членкиня Комітету з розвідки Палати представників, відкрито вступала в конфлікт із головою Комітету Адамом Шиффом під час слухань. Її призначення ще раз наштовхує на думку, що якщо в першій команді Трампа знайшлося місце для безлічі самостійних політиків, то друга буде повністю укомплектована крайніми лоялістами або опортуністами (колишніми запеклими критиками, такими як Венс і Рубіо, які перейшли до табору колишнього ворога), які не виглядають готовими йти проти генеральної лінії партії.

Раніше УНІАН писав, що ймовірність відмови Трампа від підтримки України дорівнює нулю.

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