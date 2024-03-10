Під час своєї промови скандальний політик також згадав про диктатора Путіна.

Скандальний екс-президент США і кандидат у президенти Дональд Трамп назвав чинного президента Джо Байдена "ідіотом".

Про це Трамп заявив у промові під час зустрічі із прихильниками у Джорджії. Він звинуватив Байдена у тому, що він не спроможний гарантувати США безпеку.

"Якщо у вас був би дійсно здібний президент, як я, то я хочу вам сказати, що ми були б у цілковитій безпеці. Тепер Путін говорить про ядерну зброю. І знаєте чому? Тому що він знає, що президентом США є ідіот, з яким він може впоратися", - заявив Трамп.

Вибори президента США - останні новини

Дональд Трамп стане головним кандидатом у президенти від Республіканської партії. Його остання суперниця Ніккі Гейлі виходить із перегонів.

Гейлі, 52-річна колишня губернаторка Південної Кароліни, представляла себе як тверду консерваторку і молодшу альтернативу Трампу, якому 77 років.

Також УНІАН повідомляв, що Джо Байден і Дональд Трамп перемагають від своїх партій у Супервівторок. Це день, в який внутрішньопартійні вибори відбуваються одразу у 15-ти штатах.

В результаті голосування має стати зрозуміло, хто буде кандидатами від республіканців та демократів на президентських виборах у листопаді.

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