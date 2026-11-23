Клейтон уточнив, що у питанні України Путін не є другом США.

Російський лідер Володимир Путін не є другом Америки, коли мова заходить про Україну. Як пише Reuters, про це заявив директор Національної розвідки США Джей Клейтон в ефірі програми "This Week" на телеканалі ABC News, коментуючи слова Дональда Трампа під час зустрічі з Путіним на саміті АТЕС.

"Він не є другом Америки в питанні України. Зовсім не другом", – сказав Клейтон.

Водночас він захистив висловлювання Трампа, нагадавши, що ця розмова відбулася в контексті дискусій між лідерами трьох провідних ядерних держав світу – США, Росії та Китаю.

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Саме в цій ситуації слово "друг" було "цілком доречним", вважає глава Національної розвідки США.

Раніше Трамп, захищаючи своє рішення назвати Путіна другом, заявив: "Приємно мати за друга людину, у якої є 4000 ядерних боєголовок, а не ворога". Однак, коли пізніше Трампа знову запитали про це, він не став уточнювати, чи є Путін другом Сполучених Штатів загалом, заявивши: "Я не можу говорити від імені всієї Америки".

Трамп назвав Путіна другом

19 листопада, побачивши російського диктатора в залі переговорів, президент США вказав на нього і запитав: "А хто це?". І додав: "Це мій друг. Радий тебе бачити!".

Пізніше він також опублікував фотографію рукостискання з Путіним і підписав її "My Friend" ("Мій друг").

Це викликало різку критику з боку європейських союзників України. Так, прем’єр Польщі Дональд Туск, коментуючи таку заяву Трампа, написав: "Боже, вбережи нас від таких друзів".

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