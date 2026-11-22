Також президент США порівняв свої переговори із Сі та Путіним з Ялтинською конференцією у 1945 році.

Президент США Дональд Трамп опублікував фотографію рукостискання із кремлівським правителем Володимиром Путіним, який. Світлину очільник Білого дому підписав "My Friend" ("Мій друг"). Такий його допис з'явився у суботу, 21 листопада, в соціальній мережі Truth Social.

Як відомо, Трамп називає Путіна своїм другом не вперше. 19 листопада вони зустрічалися на полях саміту АТЕС у китайському Шеньчжені. Побачивши російського диктатора у переговорній залі, президент США вказав на нього і запитав: "А хто це?". І додав: "Це мій друг. Радий тебе бачити!".

Крім фото з Путіним, Трамп оприлюднив ще низку світлин із зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном та Путіним. Одна з них - як очільник КНР зустрічає його в аеропорту. Це фото він підписав "друзі".

Відео дня

На одному з кадрів президент США порівняти свої переговори із Сі та Путіним з Ялтинською конференцією у 1945 році.

Ставлення Трампа до Путіна

Як повідомляв УНІАН, нещодавно Трамп похвалився особливою дружбою з Путіним і сказав, що його особисті контакти з керівниками Росії та Китаю є перевагою для Сполучених Штатів. На прохання журналістів прокоментувати критику через те, що він назвав Путіна своїм другом, Трамп заявив, що не бачить нічого поганого у хороших особистих стосунках із російським лідером. Розповідаючи про тристоронню зустріч, очільник Білого дому зазначив: "Між нами була така хімія, такий електричний струм, така дружба, якої раніше ніколи не бачили".

Перед тим президент США розповідав, що Росія готова завершити війну проти України дипломатичним шляхом, але цьому начебто заважає ненависть Путіна і президента України Володимира Зеленського. За словами Трампа, під час їхньої розмови в Китаї російський диктатор буцімто чітко дав зрозуміти, що прагне дипломатичного врегулювання конфлікту. Трамп додав, що "Путіну зараз доводиться нелегко, адже він веде війну, яка мала тривати один день".

Сенатори-демократи Джин Шахін і Кріс Кунс розкритикували президента Сполучених Штатів за його дружнє ставлення до кремлівського правителя під час тристоронньої зустрічі у Китаї. Вони заявили, що поки Трамп обіймає Путіна, РФ атакує союзників США.

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